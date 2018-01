Schwarzwald-Baar IG Metall rüstet sich für Arbeitskampf in der Region

Unter die Vorbereitungen für den ersten ganztägigen Warnstreik am Donnerstag bei Mahle in Rottweil mischen sich neue Vorwürfe im Konflikt um die Firma BIW in Schonach

Der Tarifstreit der Industriegewerkschaft (IG) Metall mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall verschärft sich auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Am 1. Februar ist der erste 24-Stunden-Warnstreik im Bereich der IG-Metall-Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen geplant, und zwar bei Mahle in Rottweil. Das kündigte der Erste Bevollmächtigte Thomas Bleile bei einer Versammlung von rund 50 Gewerkschaftsfunktionären am Montagabend in Donaueschingen an. Der Streik starte am Donnerstag um 6 Uhr und dauere bis Freitagfrüh zur selben Uhrzeit.

Bleile resümierte vor den Funktionären "100 ergebnislos verlaufene Verhandlungsstunden". Neben der Organisation von ganztägigen Warnstreiks stehe bereits die Ausweitung des Arbeitskampfes im Raum. Wenn sich über die Fastnachtszeit nichts bewege, stünden Streiks an. Dafür müsse die Urabstimmung vorbereitet werden. Dann gingen ab 15. Februar die ersten Betriebe in den Arbeitskampf, kündigte Bleile an. Telefonische Anfragen von Funktionären zu ihrer Freistellung hierfür hätten wohl schon den einen oder anderen Arbeitgeber aufgeschreckt.

Allerdings schwelt im allgemeinen Tarifstreit noch ein weiterer, spezieller Konfliktherd in der regionalen Metallbranche, wo ebenfalls eine Eskalation droht: die Schonacher Firma Burger Industriewerke (BIW). Bleile ging in Donaueschingen auf dieses Thema sogar ein, noch bevor die Warnstreiks und sonstigen Planungen zur Sprache kamen. "Wie, gibt es etwas Wichtigeres als die Tarifrunde?", fragte Bleile in die Runde der rund 50 Anwesenden. Ja, aus Sicht der IG Metall schon.

Bleile kritisierte nicht nur, dass die Schonacher Firma Burger Industriewerke (BIW) "klammheimlich" zum 31. Dezember 2017 aus dem Arbeitgeberverband Südwestmetall ausgetreten sei – dem Tarifpartner der IG Metall also. Die Firma mit 230 Mitarbeitern habe nun in den Unternehmerverband Südwest ohne Tarif gewechselt. Wie berichtet hat die Gewerkschaft BIW vorgeworfen, dass BIW-Mitarbeiter seit vergangenem Jahr beklagten, sie hätten trotz Tarifgebundenheit ihres Arbeitgebers vereinbarte tarifliche Leistungen nicht bezahlt bekommen. Die Mitarbeiter hätten ihre Ansprüche gezwungenermaßen schriftlich eingefordert.

Dazu kam jetzt der neue Vorwurf von Bleile, dass der BIW-Betriebsratsvorsitzende IG-Metall-Mitglieder unter Druck gesetzt habe, aus der Gewerkschaft auszutreten – oder sie seien "die ersten, die gekündigt" würden. Bleile: "Das ist eine große Sauerei, die da passiert!" Das habe nichts mehr mit Demokratie zu tun. Am Dienstag bekräftigte der IG-Metall-Pressesprecher Uwe Acker den Vorwurf auf Nachfrage erneut: "Das ist nicht legal. Wir überlegen uns weitere Schritte, auch gerichtlich.

" Bleile kündigte an, dass die IG Metall beim BIW-Betriebsrat eine Betriebsversammlung beantragen werde, da seit Jahren dort keine solche Versammlung stattgefunden habe. Auf dieser Versammlung habe die IG Metall Anwesenheits- und Rederecht. Und es werde geprüft, ob gegen den Betriebsrat ein Amtsenthebungsverfahren wegen Amtspflichtsverletzung eingeleitet werden könne.

Völlig anders beschreibt BIW-Betriebsratschef Matthias Nagel die Lage. Auf SÜDKURIER-Anfrage widersprach er klar den Vorwürfen: "Das stimmt nicht!". Im Gegenteil: "Ich überlege ernsthaft, ob ich selbst der Gewerkschaft beitrete." Schon deshalb, damit ihn die Gewerkschaft endlich in ihr Vorgehen bei BIW einbeziehe und den Betriebsrat nicht weiter übergehe, so der Vorwurf an die IG-Metall-Hauptamtlichen. Diese hätten nie das Gespräch mit dem Betriebsrat gesucht. Was die Tariftreue angehe: Man habe eine Betriebsvereinbarung, die sich an den Tarifvertrag "anlehne", aber vor Ort passendere Lösungen ermögliche. Unterm Strich, so Nagel, stünden die Mitarbeiter nicht schlechter da als mit Tarifvertrag. Natürlich werde das Thema "in der ganzen Belegschaft diskutiert", und es sei das Recht der Mitarbeiter, Ansprüche einzuklagen. Ihm liege es fern, Druck auszuüben: "Das muss jeder selber wissen, die Leute sind ja alt genug."

Die Forderungen

Die IG Metall fordert für ihre Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie die auf zwei Jahre befristete Möglichkeit der verkürzten Arbeitszeit auf 28 Stunden pro Woche. Hiervon sollen vor allem Beschäftigte profitieren, die zu Hause Familienangehörige pflegen oder Kinder erziehen. Ferner sollen diese Personengruppen wie auch Arbeiter in belastenden Arbeitszeitmodellen (Schichtarbeit) einen Zuschuss vom Arbeitgeber erhalten. Außerdem fordert die IG Metall generell sechs Prozent mehr Entgelt.