Schwarzwald-Baar IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks in der Region an

IG Metall kündigt ganztägige Warnstreiks in der Region an

Die erste Protestaktion ist am 1. Februar bei der Firma Mahle geplant, heißt es bei einer Funktionärsversammlung am Montagabend in Donaueschingen

Nach 100 ergebnislos verlaufenen Verhandlungsstunden geht die intensive Tarifrunde zwischen der IG Metall und den Arbeitgebern nun auch im Schwarzwald-Baar-Kreis in die nächste Runde: Jetzt stehen ganztägige Warnstreiks an.

Der erste Warnstreik in der Region soll am Donnerstag, 1. Februar, bei der Firma Mahle erfolgen, kündigte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Villingen-Schwenningen am Montagabend bei einer Funktionsversammlung der Gewerkschaft in Donaueschingen an. Bleile kritisierte einen „kuriosen bis erschreckenden Ablauf“ der bisherigen Verhandlungen. Mittwoch, Donnerstag und Freitag starteten in baden-württembergischen Betrieben die ersten ganztägigen Warnstreiks.

Auf die Ankündigung der Arbeitgeber, sie würden gegen das Vorgehen der Gewerkschaft klagen, reagierte Thomas Bleile gelassen. „Wir sind vorbereitet.“ Gebe es in dieser Woche keine Einigung, würden am Sonntag, 5. Februar, weitere Schritte vorbereitet. „Wenn dann über die Fastnachtszeit nichts geht“, so Bleile, „werden die ersten Betriebe in den Arbeitskampf gehen und richtig streiken.“