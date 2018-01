IG-Metall-Gewerkschafter planen große Demo in Villingen

Erst Protestzug durch die Innenstadt, dann Kundgebung vor der Neuen Tonhalle am Mittwochmittag.

Die IG Metall will am Mittwoch mit einem Demonstrationszug quer durch Villingen sowie einer Kundgebung um 13.15 Uhr vor der Neuen Tonhalle den Druck auf die Arbeitgeber in der Tarifrunde erhöhen. Erwartet werden Busse mit Teilnehmern aus den Regionen Furtwangen, St. Georgen und Rottweil sowie ein Autokorso aus Bräunlingen.