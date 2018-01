Schwarzwald-Baar Hochwassergefahr nimmt wieder zu

Nach dem Hochwasser in der Region Anfang Januar könnten die Pegel von Brigach, Breg, Donau, Neckar, Wutach sowie der kleineren Zuflüsse im Schwarzwald bereits ab Montag erneut ansteigen.

Wie die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt am Freitag mitteilt, besteht die Gefahr, dass die Wasserstände teilweise kräftig ansteigen und mehrerer Meldewerte übersteigen. Auch an Hoch- und Oberrhein wird zu Wochenbeginn ein erneuter, deutlicher Anstieg erwartet. Anhaltender ergiebiger Niederschlag ab Sonntagnachmittag könnte die Flüsse im Schwarzwald sowie der Schwäbischen Alb wieder deutlich anschwellen lassen.

Das Problem dabei ist, dass viele Flüsse bereits jetzt viel Wasser führen. Wie die Hochwasservorhersagezentrale weiter mitteilt, soll der Niederschlag in der Nacht auf Montag auch in hohen Lagen in Regen übergehen und zudem Tauwetter einsetzen.

Daher könnten sich auch größere Hochwasser – sogenannte 20-jährliche Hochwasser - ausbilden. Zum Vergleich: Aktuell liegen die Pegel noch unter den Wert für ein zweijährliches Hochwasser, zum Beispiel an der Donau bei Donaueschingen. Die Höchststände der Pegel Anfang Januar kratzten teilweise an den Marken der zehnjährlichen Hochwasser.

Wie hoch die Pegel in der neuen Woche tatsächlich ansteigen, hängt nun stark davon ab, wie viel Niederschlag es am Wochenende und zu Wochenbeginn geben wird. Vor allem am Montag soll es über dem Schwarzwald ausgiebig regnen.

Rückblick auf das Hochwasser Anfang Januar: