Mache Sie mit beim SÜDKURIER-Gewinnspiel und sichern Sie sich die Chance auf zwei Karten für die internationale Fachmesse „Pferd Bodensee 2018“ sowie den exklusiven Galaabend.

Nachtrag:

Das Gewinnspiel ist beendet. Die Gewinner stehen fest. Jeweils zwei Karten für die Fachmesse „Pferd Bodensee 2018“ sowie den exklusiven Galaabend haben gewonnen:

Eva-Maria H. aus Donaueschingen

Dagmar Sch. aus Bräunlingen

Ursula K. aus Bad Dürrheim

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Wie genau sieht das Glück aus? Für zahllose Mädchen, so manchen Jungen und auch viele Erwachsene ist es groß und stark, hat vier Beine und weiche Nüstern. Pferde und der Reitsport faszinieren die Menschen auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Für sie hat der SÜDKURIER nun ein ganz besonderes Zuckerle: Wir verlosen drei Pakete mit je zwei Eintrittskarten zur internationalen Messe Pferd Bodensee vom 16. bis 18. Februar in den Messehallen Friedrichshafen plus zwei Karten zum dortigen exklusiven Galaabend "Im Takt der Pferde" am Freitag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr, in der Rothaus Halle A1. Jedes Gewinn-Paket hat einen Wert von über 100 Euro. In den Friedrichshafener Messehallen wird drei Tage lang eine riesige Erlebniswelt für Reiter und Pferdeliebhaber geboten.

Pferdesport spielt in der Region eine große Rolle – immerhin sind die Bedingungen dafür im Landkreis nahezu ideal: Eine ganze Reihe an Reit- und Fahrvereinen sorgt dafür, dass Pfredefans ihre Leidenschaft ausgiebig und ganz nach persönlichem Geschmack pflegen können. Schon die Kleinsten ab fünf Jahren sammeln in manchen Vereinen die ersten Erfahrungen auf dem Pferderücken, knüpfen die ersten Kontakte zu den großen Vierbeinern. Die klassische englische Reitlehre, Westernreiten, Horsemanship und vieles mehr: die Bandbreite für Pferdefans in der Region ist riesig. Freizeitreiter kommen in den Vereinen ebenso auf ihre Kosten wie ambitionierte Turnierreiter.

Gleich zwei Großveranstaltungen locken nicht nur Pferdefans aus nah und fern zu Tausenden. Sowohl das „Fest der Pferde“, das alljährlich Ende Juli auf den Immenhöfen bei Pfohren stattfindet, als auch das hochkarätige CHI in Donaueschingen sind Magnete für Reiter und Besucher gleichermaßen. National und international erfolgreiche Teilnehmer aus dem Spring-, Dressur- und Fahrsport schmücken hier die Starterlisten.

Doch nicht nur die großen Stars im Sattel können im Schwarzwald-Baar-Kreis auf die Jagd nach Siegerschleifen gehen. Dafür sorgen eine ganze Reihe von Turnieren verschiedener Schwierigkeitsgrade, unter ihnen etwa das traditionelle zweitägige Sommerturnier beim Reit- und Fahrverein Donaueschingen, das hochklassige Dressurturnier beim RV St. Hubertus in Villingen oder das alljährliche Weilersbacher Derby.

Bei der Pferd Bodensee 2018 präsentieren rund 400 Aussteller aus elf Ländern in Friedrichshafen ihre Produkte rund um die Themen Pferdesport, -zucht und –haltung. Faszinierende Shows und ein großes Rahmenprogramm runden die Messe perfekt ab.

