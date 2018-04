Schwarzwald-Baar Frisch, spritzig, süffig: Wie regionales Bier jeden Feiertag veredelt

Ruppaner, Rothaus, Tettnanger, Fürstenberg, Bräunlinger, Waldhaus – zwischen See und Hochrhein gibt es zahllose große und kleine Brauereien, die mit ihrem Gerstensaft regionale Identität stiften und jeden Frühlingsfeiertag veredeln.

Zum 1. Mai erklären wir am Beispiel der staatlichen Rothaus-Brauerei, welche zum Teil erstaunlichen Fakten hinter dem Bier-Geschäft stecken.

Die Staatsbrauerei Rothaus ist ein Sonderfall im Land. Sie wird wie ein Privatbetrieb geführt, gehört aber zu 100 Prozent dem Land Baden-Württemberg. Das Tannenzäpfle ist das Vorzeigebier des Betriebs. Vorzeige-Dame des Hauses ist freilich die Biergit auf jedem Etikett, die heutzutage mit blondem Haar unter der Trachten-Haube dem Durstigen den kühlen Gerstensaft kredenzt. Die erste Biergit war freilich schwarzhaarig. Wie es sich für ein echtes Schwarzwald-Maidle gehört.

Wer die Staatsbrauerei Rothaus bei Grafenhausen im Landkreis Waldshut besucht, wird mit etwas Glück von Alexandra Maier durch die Brauerei geführt. Alexandra ist nicht nur ein Kind der Region, sondern auch bekennende Bier-Liebhaberin und besitzt ein breites Wissen rund um Pils, Hefe und Märzen, das sie mit den Besuchern gerne teilt.

Alexandra ist eine von 220 Angestellten, die im Jahr rund eine Millionen Hektoliter Bier produzieren. 90 Prozent werden in Baden-Württemberg selbst getrunken. Das Wasser stammt aus eigenen Quellen im Hochschwarzwald, der Hopfen kommt unter anderem aus Tettnang – Regionalität wird groß geschrieben, Qualität sowieso. Und über die wachen eben nicht nur die Braumeister in Rothaus, sondern bereits die Hopfenbauern in Tettnang.

Aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe wird Bier gemacht. So einfach das klingt, so unterschiedlich schmeckt das Endprodukt. So stehen die Brauereien der Region auch im gesunden Wettbewerb, bauen ihre eigene Spezialitätenpalette immer weiter aus.

Manchmal arbeiten Konkurrenten aber auch zusammen. Etwa beim Leergut. So tauschen etwa Rothaus und Fürstenberg direkt Leergut des jeweils anderen Betriebes aus, das irrtümlich in einem roten oder eben blauen Kasten landet. Das passiert gar nicht selten. 15 Prozent der zurückgegebenen Flaschen gehören nicht zu der Brauerei, in der sie landen. So erklärt sich auch, warum auf dem Rothaus-Betriebsgelände einträchtig blaue Fürstenberg-Kisten neben roten Rothaus-Kästen stehen – die blauen treten regelmäßig die Heimreise nach Donaueschingen an.

Recycling und Umweltbewusstsein spielen nicht nur bei Rothaus eine immer zentralere Rolle. Ein Beispiel: Das Alu-Papier, das jede Zäpfle-Flasche unverwechselbar macht, das sollte nicht abgezupft und weggeworfen, sondern nur am Flaschenhals nach unten gezogen werden und ansonsten dran bleiben. In der Brauerei wird es vom Leergut wieder getrennt und sortenrein der Wiederverwendung zugeführt.

Im Schnitt 40 Mal wird in Rothaus übrigens eine Bierflasche wieder befüllt, bevor sie aus dem Produktionsprozess aussortiert wird. Die Brauerei kann 40.000 bis 60.000 Flaschen pro Stunde abfüllen. Der Gerstensaft dafür kommt nach vier- bis fünfwöchiger Lagerung aus einem der riesigen Tanks. In jedem einzelnen Tank haben 545.000 Tannenzäpfle-Füllungen Platz. Angesichts solcher Zahlen wird einem ganz schwindlig, gell?

Schwindlig wird einem auch, wenn man daran denkt, dass Rothaus so gut im Geschäft ist, dass es seinem Besitzer, dem Land Baden-Württemberg, jedes Jahr eine Dividende in Millionenhöhe überweist. 40 bis 70 Millionen Euro sind das regelmäßig, je nachdem, wie viel Rothaus selbst für Investitionen ausgibt. Auf so gute Zahlen gönnt sich auch Brauerei-Chef Christian Rasch gerne mal ein Tannenzäpfle. Das gute Bier geht ihm wie jedem anderen Mitarbeiter in der Regel auch privat nicht aus: 90 Liter Haustrunk bekommt jeder Angestellte im Monat. Das muss nicht immer Bier sein, das kann auch Saft-Schorle sein. Gut gegen den Durst ist es auf jeden Fall.

In diesem Sinne: Prost!