Schwarzwald-Baar Falsche Enkelin prellt Rentner in Villingen-Schwenningen

Betrügerische Anruferin entlockt älterem Mann mehrere tausend Euro Bargeld

Schwarzwald-Baar – Eine Betrügerin hat sich am Telefon bei einem Rentner in VS-Schwenningen als seine Enkelin ausgegeben und ihn laut Polizei um mehrere tausend Euro geprellt. Der Polizei zufolge hatte am Freitag eine Frau bei dem Rentner angerufen, die sich als seine Enkelin ausgab. „Der Geschädigte meinte die Stimme seiner Enkelin zu erkennen und schöpfte keinen Verdacht, als die Frau ihn um mehrere tausend Euro bat“, so die Polizei. Der Rentner habe bei seiner Bank „einen ansehnlichen Betrag“ geholt. Später holte eine etwa 40 Jahre alte Frau, die sich als Bekannte der Enkelin ausgab, das Geld bei dem Mann ab. Erst als der Rentner seine Enkelin am Samstag anrief, fiel der Betrug auf. Die Polizei rät: „Vergewissern Sie sich immer, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die Person unter der Ihnen bisher bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.“