Schwarzwald-Baar Fahnung nach Diskothekenschützen: Für Hinweise winkt jetzt Belohnung

Ermittler bieten bis zu 2500 Euro für Tipps, wo sich der mutmaßliche Täter Skelcim K. aufhält. 21-Jähriger ist dringend tatverdächtig wegen versuchten Mordes an Türsteher in Donaueschingen und weiter auf der Flucht.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz setzt jetzt auch auf Geld, um den dringend tatverdächtigen Skelcim K. nach einem Schuss auf einen Türsteher einer Diskothek in Donaueschingen zu fassen. Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des 21-Jährigen führen, kann mit einer Belohnung von bis zu 2500 Euro rechnen.

Skelcim K. ist nach wie vor auf der Flucht. Wie berichtet hatte ein Sondereinsatzkommando (SEK) am Dienstagabend versucht, den 21-Jährigen in Ulm festzunehmen, traf ihn aber nicht an und musste unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Bei den Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft und Polizei um einen versuchten Mord, der sich in der vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (14. und 15. Dezember) in Donaueschingen ereignet haben soll.

Nach vorliegendem Ermittlungsstand habe der Gesuchte Einlass in eine Diskothek in einem Donaueschinger Industriegebiet verlangt. Gegen ihn habe aber dort schon ein Hausverbot bestanden. Deshalb sei ihm der Zutritt von anwesenden Security-Mitarbeitern verwehrt worden. Darauf habe der 21-Jährige eine scharfe Waffe gezogen und auf einen der Security-Mitarbeiter geschossen, so die Ermittler. Der Angeschossene wurde schwer verletzt, musste einer Notoperation unterzogen werden. Inzwischen befindet er sich laut Staatsanwaltschaft auf dem Wege der Besserung.

Der 21-Jährige sei nach dem Schuss geflüchtet. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Skelcim K. geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil zu melden – oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

"Die Belohnung ist für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden", so die Ermittler abschließend.