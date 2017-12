Schwarzwald-Baar Experten bestätigen: Bei Vöhrenbach wurde ein Wolf gesichtet

Analyse des Fotos eines Urlauberpaares vom ersten Weihnachtsfeiertag bestätigt jetzt bisherige Vermutungen.

Ein bei Vöhrenbach fotografierter Vierbeiner ist tatsächlich ein Wolf: Das bestätigte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) am Mittwoch. An der Einschätzung war auch das Dokumentations- und Beratungszentrum des Bundes zum Wolf (DBBW) beteiligt. Die Aufnahme des Wolfes hatte ein Urlauberpaar aus dem Saarland am ersten Weihnachtsfeiertag aufgenommen und dieser Zeitung zur Verfügung gestellt.

"Der gegenwärtige Aufenthaltsort des Wolfs ist nicht bekannt", so die FVA weiter in ihrer Pressemitteilung: "Wölfe sind, solange sie ihr Revier noch nicht gefunden haben, ständig in Bewegung und legen große Strecken zurück." Ob es sich bei dem Wolf um dasselbe Tier handele, das im November in Bad Wildbad drei Schafe und im Dezember bei Simmersfeld und Bad-Rippoldsau-Schapbach Rotwild gerissen habe, könne aber nicht geklärt werden.

Das Tier hatte nach Aussage der Touristen am Montagvormittag gegen 11 Uhr die Straße in Richtung Titisee-Neustadt überquert. Der Wolf sei dann ins Gestrüpp gelaufen und habe das Auto der Urlauber eine kurze Weile angestarrt. Bei dieser Gelegenheit konnte es fotografiert werden.

Unterdessen weist das Umweltministerium darauf hin, dass Beobachtungen von wolfsähnlichen Tieren oder Risse umgehend der FVA gemeldet werden sollen. Die FVA ist unter der Telefonnummer 0761 4018-274 zu erreichen.