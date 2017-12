Schwarzwald-Baar Ein Sondereinsatzkommando jagt Donaueschinger Diskothekenschützen

Kein Erfolg bei Wohnungsdurchsuchung in Ulm am Dienstagabend nach Hinweis aus der Bevölkerung: Da der Gesuchte nicht angetroffen wurde, geht die Suche weiter.

Eine Spur des mutmaßlichen Schützen, der in einer Donaueschinger Diskothek einen Türsteher angeschossen haben soll, führt offenbar nach Ulm: Nach einem Tipp aus der Bevölkerung drang ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei am Dienstagabend in ein Haus in der nördlichen Ulmer Innenstadt ein, wo der gesuchte Skelcim K. vermutet wurde.

"Leider konnte er dort nicht angetroffen werden", sagte ein Sprecher der Polizeipräsidiums Tuttlingen am Mittwoch.

Nach dem 21-jährigen Skelcim K. wird gefahndet, weil er in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag am Eingang einer Donaueschinger Diskothek einen Security-Mitarbeiter niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt haben soll. Er befindet sich auf der Flucht.

Skelcim K. soll auf den Security-Mitarbeiter gefeuert haben, nachdem ihm der Zutritt in die Diskothek verwehrt worden war. Er ist für die Polizei kein Unbekannter und hatte in der Diskothek auch Hausverbot, weil er schon öfter für Ärger gesorgt hatte.

Skelcim K. ist ungefähr 1,75 Meter groß. Er ist muskulös gebaut und hat längere dunkle Haare. Außerdem ist er tätowiert.

Der angeschossene Türsteher wurde notoperiert, ihm geht es laut Staatsanwalt Konstanz inzwischen wieder etwas besser.