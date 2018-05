Schwarzwald-Baar Die besten und schlechtesten Maischerze in der Region Schwarzwald-Baar, die wir entdeckt haben

Die besten und schlechtesten Maischerze in der Region Schwarzwald-Baar, die wir entdeckt haben

In der Region Schwarzwald-Baar waren in der Nacht zum 1. Mai wieder zahlreiche Maienstecker unterwegs. Die SÜDKURIER-Fotografen haben nach den Streichen Ausschau gehalten. Eine Übersicht in Bildern.

Mal sind sie witzig, mal politisch, mal einfallslos und unüberlegt. Häufig ärgern sie die betroffenen Personen, wenn zum Beispiel Gegenstände aus Gärten verschwinden. Sie können aber auch der Startschuss einer Beziehung sein, Stichwort Mai-Bäumchen. Die Rede ist von Maischerzen. Auch in diesem Jahr waren wieder zahlreiche Maienstecker unterwegs. Es gab gute, aber auch schlechte Scherze.

Los geht's mit dem wohl "geilsten" Maischerz der Region. In Mönchweiler haben Maienstecker ihre Verbundenheit mit ihrer Gemeinde auf einem Schild in Worte gefasst und gegen Nachbargemeinden gestichelt. Brisant: Das Schild wurde auch in den genannten Orten gesichtet. SÜDKURIER-Leser Raphael Breuer hat das Plakat entdeckt und fotografiert.

Auf die Maienstecker in der kleinen Gemeinde Hintschingen ist Verlass. Jedes Jahr gibt es hier einen besonderen Maischerz im Wartehäuschen an der Bushaltestelle zu entdecken. In diesem Jahr wurde eine Hafenbar errichtet, samt Verpflegungsstation für durstige Rad- und Busfahrer.

Wer möchte, kann hier auch gleich eine große Seen-Rundfahrt buchen. Hintergrund ist das Hochwasser Anfang des Jahres, welches den Ort und die Bushaltestelle großflächig umspülte.

Nur wenige Meter weiter haben die Scherzbolde ihren Ort in "Hinterschinken" umbenannt.

Einen Maischerz mit einer Botschaft zur aktuellen Debatte um den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses konnten Passanten am Dienstag in Villingen entdecken. Das Schild wurde auf dem Tonhallen-Areal platziert, wo laut Aufschrift auch bald die Bagger anrollen sollen.

Den wohl nachhaltigsten Maischerz in diesem Jahr gab es in Geisingen . Hier pflanzte eine Aktionsgruppe in der Mainacht 50 junge Baume und hängte 40 Nistkästen für Vögel auf. Alle Details zu der Aktion entlang des Traufwegs am Roßberg lesen Sie hier.

Kein echter Maischerz, aber ebenfalls eine Mai-Aktion mit Humor lieferte die Feuerwehr in VS-Obereschach. Die Kameraden haben statt einer 25 Meter langen Fichte einen 5,99 Meter kurzen Baumstamm mit einer kleinen Kiefer auf der Spitze als Sicherheits-Maibaum vor dem Feuerwehrgerätehaus aufgestellt. Hintergrund: Die hohen Sicherheitsauflagen. Mehr Infos zur Aktion lesen Sie hier.

Ein Maischerz aus der Kategorie "einfallslos" war in Niedereschach zu bestaunen. Dort haben Unbekannte den neuen stationären Blitzer in der Dauchinger Straße komplett in eine schwarze Plastikfolie eingewickelt. Naja.

Mit "naja" kann man auch diese beiden Brunnen-Streiche werten - gesehen in Sunthausen.

Auch das ist Maienstecken. Klopapier wird um Autos, Geländer oder Türgriffe gewickelt.

Deutlich mehr Hirnschmalz haben die Maienstecker im Donaueschinger-Stadtteil Allemdshofen in ihren Streich gesteckt. Sie haben zehn selbst gebastelte Haltesäulen im Ort verteilt aufgestellt und damit für eine optimale Anbindung von Allmendshofen an den Stadtbus gesorgt.

Das Beste kommt zum Schluss: In Bad Dürrheim hat ein unbekannter Maienstecker einen riesigen Maibaum an einem Straßenschild befestigt. Daran hängt ein großes Schild mit einer gut sichbaren Liebesbotschaft an seine Jacqueline. Über diesen Liebesbeweis wird sich Jacqueline beim nächsten Spaziergang sicher freuen.

Rückblick: Das waren die Maischerze der letzten Jahre:

Der SÜDKURIER begleitet seit Jahren die Aktivitäten der Maienstecker. Werden die Maischerze jedes Jahr schlechter? Nimmt die Zahl der Streiche ab? Was haben sich die Maienstecker der Region in den vergangenen Jahren einfallen lassen? In unserem einzigartigen Maischerz-Archiv können Sie noch einmal durch die Maischerz-Bilder der vergangenen Jahre klicken. Das Archiv reicht bis ins Jahr 2010 zurück.