Schwarzwald-Baar-Kreis Die Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis sind gut gerüstet für schnelle Einsätze

Die Ausrüstung der Floriansjünger ist meistens top, doch manche Gerätehäuser müssen moderner werden. Wir bieten einen Überblick zu allen Gemeinden im Kreis.

Schwarzwald-Baar – 2560 aktive Feuerwehrangehörige zwischen Blumberg und Schonach sind rund um die Uhr einsatzbereit, um im Ernstfall auszurücken und Brände zu löschen, technische Unterstützung zu leisten und Menschen in Not zu helfen. Dafür müssen die Voraussetzungen stimmen – von der technischen Ausrüstung bis hin zur Verfügbarkeit qualifizierter Kräfte.

Was nun Technik und Ausstattung betrifft, gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis wenig Anlass für Kritik. Bei einer Umfrage des SÜDKURIER bei den heimischen Feuerwehren zeigt sich zwar hie und da Bedarf für den Ersatz alter Fahrzeuge oder für neue Gerätehäuser, aber insgesamt sorgen die Kommunen gut für ihre Wehren. Das bestätigt auch der generelle Überblick, den Florian Vetter gibt: Er ist seit drei Jahren Kreisbrandmeister für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Er sieht die Feuerwehren gut gerüstet, auch wenn (noch) nicht bei allen 78 Standorten und Abteilungen der Optimalstand erreicht sei.

Fahrzeugflotte: Die sieht Vetter "im Großen und Ganzen gut aufgestellt." Die Gemeinden, die für die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren zuständig sind, investieren regelmäßig in neue Fahrzeuge. "Hier spürt man deutlich die gute Konjunktur." Allerdings sind vor allem in den Ortsteilen noch mitunter Fahrzeuge im Einsatz sind, die 35 Jahre oder älter sind.

Die sieht Vetter "im Großen und Ganzen gut aufgestellt." Die Gemeinden, die für die Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren zuständig sind, investieren regelmäßig in neue Fahrzeuge. "Hier spürt man deutlich die gute Konjunktur." Allerdings sind vor allem in den Ortsteilen noch mitunter Fahrzeuge im Einsatz sind, die 35 Jahre oder älter sind. Gerätehäuser: Hier reicht der Stand von modern bis historisch. Während sich etwa die Feuerwehr in VS-Schwenningen über ein modernes Gerätehaus freuen kann, entsprechen die Gerätehäuser in Triberg und Gütenbach sowie in Villingen längst nicht mehr den Anforderungen. Hier herrscht zum Teil dringender Bedarf. "Früher wurden in den Gerätehäusern Kutschen untergestellt. Da haben die heutigen, großen und schweren Fahrzeuge natürlich keinen Platz", weiß der Kreisbrandmeister um die Nöte in manchen Orten. Reinhold Engesser, Vize-Kreisbrandmeister, betont: "In den Ortsteilen wird es noch eine Weile dauern, bis alles zeitgemäß ist."

Personalstand: Vetter ist froh, dass die Mitgliederzahlen der Feuerwehren kreisweit seit Jahren stabil sind. "Wir haben derzeit keinen Abwärtstrend, aber wir kämpfen um den Erhalt des Personalbestands." Das Tagesgeschäft könne mit den verfügbaren Kräften jederzeit abgedeckt werden. "Wo es klemmt, ist der Bereich Katastrophenschutz", ergänzt Reinhold Engesser. So sei es nicht einfach, bei mehrtägigen Einsätzen – etwa nach Unwettern mit Hochwasser – die Personalstärke aufrecht zu erhalten. Dann brauche man Hilfe aus anderen Gemeinden und Landkreisen.

Vetter ist froh, dass die Mitgliederzahlen der Feuerwehren kreisweit seit Jahren stabil sind. "Wir haben derzeit keinen Abwärtstrend, aber wir kämpfen um den Erhalt des Personalbestands." Das Tagesgeschäft könne mit den verfügbaren Kräften jederzeit abgedeckt werden. "Wo es klemmt, ist der Bereich Katastrophenschutz", ergänzt Reinhold Engesser. So sei es nicht einfach, bei mehrtägigen Einsätzen – etwa nach Unwettern mit Hochwasser – die Personalstärke aufrecht zu erhalten. Dann brauche man Hilfe aus anderen Gemeinden und Landkreisen. Kooperationen: Es muss noch intensiver überlegt werden, wo man die Ausstattung der Feuerwehren über Gemarkungsgrenzen hinweg sinnvoll bündeln kann, um Kosten zu sparen. "Es braucht nicht jede Gemeinde ein eigenes Drehleiterfahrzeug. Aber es muss geschaut werden, wo das schnellstmöglich verfügbare Rettungsmittel herkommt", sagt der Kreisbrandmeister.

Dafür gibt es schon Beispiele. So rückt bei Einsätzen in Königsfeld die Drehleiter aus St. Georgen aus. Und Einsatzorte in Unterbränd erreicht die Feuerwehr Löffingen über Kreisgrenzen hinweg schneller als Donaueschingen. Zudem hat der Landkreis Spezialfahrzeuge an verschiedenen Stützpunkten. So sind Teilkomponenten des Gefahrgutzuges in Villingen, Donaueschingen und Blumberg stationiert. Und in St. Georgen steht ein spezielles Schienenfahrzeug für Einsätze im Bereich der Schwarzwaldbahn bereit.

Feuerwehren im Überblick