Schwarzwald-Baar-Kreis Börsenluft erfolgreich geschnuppert

Das Planspiel Börse der Sparkasse Schwarzwald-Baar geht mit so vielen Teilnehmern wie nie über die Bühne. 597 Anleger aus 17 Schulen investieren fiktiv – und ernten Erfahrung.

Schwarzwald-Baar (häm) Es ist der bisherige Teilnehmerrekord im 35. Jahr des europaweiten Planspiels Börse, zumindest im Schwarzwald-Baar-Kreis: 597 Teilnehmer aus 17 Schulen wollten bei dem Schulwettbewerb ihr Händchen für die optimale Anlagestrategie an der Börse beweisen. Die Sparkasse Schwarzwald-Baar schüttet erneut 2000 Euro für die zehn bestplatzierten Mannschaften aus ihrem Einzugsgebiet aus. Und die vorderen Platzierungen bedürfen weit mehr als nur puren Zufalls für eine möglichst hohe Rendite. "Kalkül, Spekulation, Wagemut und saubere Recherche, das sind die Voraussetzungen", beschreibt Jürgen Rauch, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse, die nötigen Attribute. Aus einem virtuellen Kapital von 50 000 Euro galt es in zwei Kategorien – der Depotgesamtwertung und der Nachhaltigkeitswertung – am Börsengeschehen elf Wochen lang die richtigen Transaktionen zu tätigen.

Die Besten im Kreis sind bei der Depotwertung das Team "Alpaka-Beke" von der staatlichen Feintechnikschule mit Technischem Gymnasium in VS-Schwenningen. Kevin Grieshaber, Belion Karaxha, Patrick Ruppenstein, Kacper Urbanski und Alexander Weißer bekommen 300 Euro. Das Gymnasium am Deutenberg in VS-Schwenningen landete mit Luis Benzing, Maximilian Eichhorn und Eric Fromm vom Team "Die Stars" auf dem zweiten Platz (250 Euro). Die Drittplatzierten sind Manuel Ficek, Massi Intili und Tobias Mika vom Team "Alpha A" vom Villinger Wirtschaftsgymnasium (200 Euro).

Bei der Nachhaltigkeitswertung galt es, den Kurs längerfristig im Auge zu behalten. Die Gewerbeschule Villingen-Schwenningen ist hier mit Michael Götz, Matthias Marian Nann und Marc Stahlmann vom Team "Hau' die Kohle raus" Sieger. Zweite wurden Max Cruschwitz, Nick Federspiel und Davud Tule vom Schwenninger Deutenberg-Gymnasium. Ihr Team trug den bezeichnenden Titel "Aktien aus Gold". Das Villinger Wirtschaftsgymnasium schlug erneut beim dritten Platz mit Felix Davidsen, Nicole Granic, Marlen Nowara, Karina Racic und Alexander Will vom Team "Far Lenex" zu.