Schwarzwald-Baar Biomüll-Sündern droht jetzt die rote Karte

Der Schwarzwald-Baar-Kreis verstärkt ab sofort die Kontrolle der Abfalltonnen – und verweigert künftig bei gravierenden Verstößen die Leerung der Behälter. Denn die Fremdstoffe wie Plastik und Metall stören die Biomüllaufbereitung. Mit Video!

Der Landkreis macht jetzt Ernst mit den schon länger diskutierten Mülltonnen-Kontrollen: Ab dieser Woche wird das Abfallwirtschaftsamt verstärkt überprüfen, dass in den Biomülltonnen wirklich nur das landet, was dort auch hineingehört.

Wo das nicht so ist, wird die Tonne künftig in gravierenden Fällen erst dann geleert, wenn ihre Nutzer den Inhalt von Fremdstoffen gereinigt haben. Geprüft werde sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten, in Wohnanlagen und Einfamilienhaus-Siedlungen, kündigte der Leiter des Abfallwirtschaftsamts, Martin Fetscher, im Gespräch mit dem SÜDKURIER an.

Halbtagesstelle für Abfalldetektiv

Für die Kontrollen der Mülltonnen hat das Abfallwirtschaftsamt mit Unterstützung des Kreistags jetzt eigens wieder eine Halbtagesstelle mit einem Abfalldetektiv besetzt. Bis 2008 hatte es eine solche Stelle schon einmal gegeben. Aber dann erfolgten meist nur noch stichprobenartige Kontrollblicke in die Tonnen.

Doch die nachlassende Disziplin beim Mülltrennen ruft offenbar nach konsequenterem Vorgehen. Denn die Mülltrennung funktioniert im Schwarzwald-Baar-Kreis zwar im Landesvergleich recht gut, wie die Kreisverwaltung erst jüngst verlautbarte – aber offenbar nicht gut genug.

Zwar ist der Abfalldetektiv nicht nur für die Biotonnen zuständig: Er soll beispielsweise auch Ärgernissen bei der Sperrmüllabholung, ständig überfüllten Restmülltonnen und wilder Müllablagerung nachgehen, wie es schon im Mai im zuständigen Kreistagsausschuss hieß. Aber gerade beim Biomüll machen Verunreinigungen mit Fremdstoffen wie Glas, Plastikfolien oder auch Metallen wie Alufolie erhebliche Probleme, wie Amtsleiter Fetscher erläutert.

Warum muss der Biomüll möglichst sauber getrennt vom anderen Abfall entsorgt werden? „Aus dem Biomüll wird Kompost und landet auf den Feldern, wo wiederum Nahrungsmittel produziert werden“, sagt Fetscher.

Wertvoller Ersatz für Kunstdünger

Biomüll werde so zum wertvollen Ersatz für Kunstdünger – aber eben nur, wenn darin keine Glassplitter oder Mikroplastikteilchen enthalten seien. Obendrein machten die Fremdstoffe schon zuvor bei der Aufbereitung der Bioabfälle in der Vergärungsanlage in Deißlingen Schwierigkeiten.

Dort muss der angelieferte Inhalt der Biomülltonnen aufwändig von Plastik, Glas und Metallen befreit werden – was technisch kaum perfekt möglich ist und zugleich die Kosten treibt. Erst danach kann der Müll vergoren werden: Das dabei entstehende Biogas geht in die Stromerzeugung, die Abwärme dient der Klärschlammtrockung, die Reste landen als Kompost auf den Äckern.

Dieser biologische Prozess verläuft allerdings so schnell, dass auch Mülltüten aus offiziell abbaubaren Plastikfolien – etwa aus Maisstärke – nicht zersetzt werden. Sie behindern die Verarbeitung folglich genauso wie übliche Plastikfolien und gehören daher nicht in die Biotonne.

Kontrollen und Sanktionen

Wer in seinem Biomüllbehälter Dinge entsorgt, die nicht hineingehören, erhält laut Landratsamt zunächst eine gelbe Karte als Verwarnung an die Tonne gehängt. "Eine rote Karte wird fällig, wenn festgestellt wird, dass der Müll komplett nicht oder wiederholt falsch getrennt wurde. Wird die rote Karte hinterlassen, so wird der Behälter nicht geleert", so die Behörde in einer Mitteilung. "Die Leerung kann dann mit der nächsten Abfuhr nachgeholt werden, wenn der Biomüll dann sortenrein ist."

Kostenpflichtig könne auch eine vorzeitige Biomüll-Nachleerung bestellt werden. Wenn der Biomüll nicht mehr getrennt werden könne, könne der Tonneninhalt auch als Restmüll bei einer kostenpflichtigen Sonderleerung entsorgt werden. Diese Vorgehensweise gelte auch für Gemeinschaftstonnen – auch wenn nicht geklärt werden könne, welcher der angeschlossenen Nutzer konkret für die Fremdstoffe im Biomüll verantwortlich sei, so Abfallwirtschaftsamtsleiter Martin Fetscher.

Informationen über den richtigen Entsorgungsweg gibt es im Abfall-ABC-Heft des Landkreises und unter www.abfall.lrasbk.de