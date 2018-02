Schwarzwald-Baar-Kreis Bei Infoveranstaltung: GroKo bei Probe-Abstimmung leicht vorne

Die SPD-Kreisverbände laden zu einer Informationsveranstaltung ein. Thema ist das Für und Wider der Großen Koalition.

Die Frage nach der Fortsetzung der Goßen Koalition in Berlin beschäftigt derzeit ganz Deutschland. Ab Dienstag, 20. Februar, haben die Mitglieder der SPD die Möglichkeit, über diese Entscheidung abzustimmen. Im Theater am Ring in Villingen-Schwenningen fand nun eine Informationsveranstaltung für die Parteimitglieder der Kreisverbände Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen statt. Die Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis und Josip Juratovic argumentierten über das Für und Wider der Groko.

Rund 60 Parteimitglieder, überwiegend aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, nahmen an der Veranstaltung teil. Für Jens Löw, Kreisvorsitzender im SBK, ein Erfolg angesichts des Termins, der Kurzfristigkeit und des Wetters. Ziel sei es, für die Meinungsbildung möglichst viele Informationen ausgewogen an die Parteimitglieder zu bringen.

Der Grundtenor beider Redner war es, dass sich die SPD erneuern müsse. Doch während Josip Juratovic der Überzeugung ist, dass dies auch innerhalb der Groko geschehen kann, ist Hilde Mattheis völlig anderer Meinung. Eine Erneuerung der Partei sei innerhalb der Groko nicht möglich. "Es ist für mich eine Glaubwürdigkeitsfrage", sagt sie. Während Großen Koalitionen sei die SPD immer schwächer geworden. Es brauche ein klares, alternatives Politikangebot, um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken und dem rechten Rand den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie seiht in einer Minderheitsregierung eine reelle Alternative.

Josip Juratovic sieht die SPD hingegen in einer gesellschaftlichen Verantwortung. "Mir geht es um die Zukunft des Landes und Europas in sehr turbulenten Zeiten", sagt er. Die politische Entwicklung im Ausland mache ein starkes Europa notwendig. "Als Repräsentanten haben wir das zu berücksichtigen." Ob die Union nach dem Alleingang der CSU beim Thema Glyphosat Ende November 2017 und dem Nein der CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg bei einer Abstimmung über die Wahlrechtsreform Ende Januar noch ein zuverlässiger Koalitionspartner ist, sei eine andere Frage. Dass die Union bei einer Minderheitsregierung auf die Opposition zugehen und Zugeständnisse machen muss, hält er für Theorie.

Wie eng die Abstimmung über die Neuauflage der Großen Koalition am Ende sein könnte, zeigte eine Probeabstimmung an diesem Abend. Dabei lagen die beiden Lager jeweils bei etwa der Hälfte, mit einem leichten Vorsprung für die Befürworter.

Die nächste Informationsveranstaltung für Parteimitglieder der drei Kreisverbände findet am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus Traube in Wurmlingen statt. Rednerin wird die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter sein.