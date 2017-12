Schwarzwald-Baar-Kreis Barrierefreiheit fängt im Herzen an

Die Selbsthilfegruppe Inklusion trifft sich regelmäßig und bespricht viele Themen. Der Nahverkehr ist für viele die größte Herausforderung.

Schwarzwald-Baar – Eine kleine, aber engagierte Truppe hat sich vor ein paar Jahren zusammengefunden. Unter dem Namen „Selbsthilfegruppe Inklusion Villingen-Schwenningen“ kämpft derzeit eine Handvoll Menschen aktiv für die Rechte von Behinderten. Wolfgang E. Mallach, Dozent der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen, hat dieses „Häuflein der Aufrechten“ schon vor einigen Jahren zusammen getrommelt. Seit seiner Erkrankung an einer Form der Multiplen Sklerose (MS) hat er sich ihre Anliegen zu Eigen gemacht.

Die Tagesstätte „Brücke“ im Villinger Caritas-Haus an der Gerwig-Straße ist seit einiger Zeit auch der Ort, an dem sich Behinderte und Nichtbehinderte immer am ersten Sonntag im Monat zum „Mittendrin-Frühstück“ treffen: Die Selbsthilfegruppe versteht sich als offenes Forum und Treffpunkt zum Abbau von gegenseitigen Vorbehalten. Hier werden kritisch, offen und ohne Scheu Themen angesprochen, wie sich das Leben mit Behinderungen verbessern lässt: Die Gesprächsrunde ist eine Art Baustelle, die Verbindung zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten im Oberzentrum und im Schwarzwald-Baar-Kreis herstellen will.

Da geht es um aktives Handeln für die Inklusion, der Aufbau eines Netzwerks der Hilfe, um Anliegen, die in der Regel nur zäh umzusetzen sind: Weil Menschen ohne Behinderung sich nur schwer in die Probleme derjenigen hineindenken können, die mit Rollstuhl unterwegs sein müssen, oder unter Seh- oder Hörschädigungen leiden, oder im Alter nicht mehr ganz so mobil sein können wie in jungen Jahren.

Wolfgang E. Mallach, der einst als erfolgreicher Judoka bei der Polizei neue Konzepte der Selbstverteidigung entwickelte, und die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Christa Lörcher gehören zu diesem Zirkel. Ebenfalls mit dabei die Krankenschwester Rosa Elsäßer, die Spaichinger Lehrerin Claudia Springsklee, deren besonderes Anliegen die Sonderpädagogik und Selbsthilfe für Autismus ist, sowie Werner Merkle, der frühere Speditionskaufmann, oder Johannes Kwiasowski. Sie alle engagieren sich und sind überzeugt: „Barrierefreiheit fängt im Herzen und im Kopf an“. Da werden nicht nur größere Pläne gewälzt. Bei Kaffee und Tee, Ei und Brötchen, Schinken und Käse entsteht auch eine lockere Gesprächsrunde.

Da sind dann sogar die etwas schwereren Brocken des Lebens mit Behinderung leichter verdaulich: Zum Beispiel der Nahverkehrsplan des Schwarzwald-Baar-Kreises, der gerade im Entstehen ist und für die Behinderten eine Menge große Herausforderungen enthält. Auch Hoffnungen. Stichworte sind barrierefreier Nahverkehr, Einstieg in Busse und Bahnen für Menschen, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind.

Mallach und Christa Lörcher wissen, dass auf vielen Ebenen einiges geschieht. So im Behindertenbeirat in Villingen-Schwenningen, mit der Arbeit von Beate Bea oder von Manfred Kemter, dem Behindertenbeauftragten im Landkreis, die bei Planungen hinzugezogen werden. Selbsthilfetage in Bad Dürrheim oder das neue Buskonzept, das vom Kreis umgesetzt werden muss. „Einiges geschieht, aber strukturiert, zielgerichtet und geplant geschieht zu wenig. Wir warten noch immer sehnsüchtig auf den Aktionsplan Schwarzwald-Baar“, sagt Mallach. Die Forderung: Es müsse eine Bestandsaufnahme gemacht und zum Beispiel Schwachstellen aufgelistet werden. Dazu zählen eine durchgängige und durchschaubare Konzeption für Einstiege in Zügen auf den Bahnsteigen im Landkreis.

Christa Lörcher will einfache und praktische Aufgaben lösen: Das gemeinsame Frühstück in der „Brücke“ soll „noch mehr Behinderte und Nichtbehinderte zusammen bringen und helfen, Ängste abzubauen. Wir sind hier eine kleine Gruppe, die sich eine schwierige, etwas zähe Aufgabe gestellt hat“, sagt Lörcher und setzt darauf, dass sich dieser „grobe Kern“ mit der Zeit vergrößert und sich die Bedürfnisse von Behinderten nicht mehr so einfach übergehen lassen.

Die Gruppe

Es ist eine kleine Gruppe, die sich immer am ersten Sonntag im Monat im Caritas-Haus in Villingen an der Gerwigstraße zum Mittendrin-Frühstück trifft. Zu einer der nächsten Treffs wollen sie Beate Bea, die Behindertenbeauftragte in Villingen-Schwenningen, einladen. Die Selbsthilfegruppe engagiert sich, um das Leben behinderter Menschen zu erleichtern und Barrieren auf vielen Ebenen abzubauen. So geht es zum Beispiel auch um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, deren 50 Artikel schon 2006 beschlossen und 2008 in Kraft getreten sind. Auch Deutschland hat diese Übereinkunft ratifiziert. "Aber sie wird bislang nur zögerlich und in Ansätzen umgesetzt", klagt Wolfgang E. Mallach. Der gebürtige Berliner, der lange Zeit in Tübingen lebte, weiß, dass die sechs Mitarbeiter des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin eigentlich diese Konvention überwachen sollten, im Grunde aber nicht in der Lage seien, etwas zu bewegen. "Da gibt es ganz viele Absichtserklärungen, aber bei der Umsetzung passiert nichts", sagt Mallach. Er hält den Aufbau einer zentralen Anlaufstelle zur Unterstützung der Behinderten für den Landkreis für wichtig. Ein Ziel: Menschen mit Behinderung sollen stärker in die Arbeit von Städten und Gemeinden eingebunden werden. (bea)