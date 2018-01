Schwarzwald-Baar Arbeitslosenzahl steigt in der Region wieder an

Arbeitslosenzahl steigt in der Region wieder an

Ende Januar sind 7443 Menschen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen arbeitslos gemeldet – 515 mehr als im Dezember 2017. Die Agentur für Arbeit sieht dafür vor allem saisonale Gründe

Die offizielle Arbeitslosenzahl ist in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im Januar angestiegen. Insgesamt zählte die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen 7443 Betroffene in der Region, das sind 515 Menschen oder 7,4 Prozent mehr als im vergangenen Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg von 2,5 auf 2,7 Prozent.

Die Agentur sieht dafür saisonale Gründe: Jedes Jahr im Januar steigt die Arbeitslosenzahl erfahrungsgemäß an. Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als 8810 Arbeitslose gezählt wurden, sei der Anstieg in diesem Januar sogar etwas geringer ausgefallen, so Agenturchefin Erika Faust im Arbeitsmarktbericht. „Ausgelaufene befristete Verträge und Kündigungen zum Jahresende haben im Wesentlichen zum Anstieg beigetragen, während die milde Witterung dem Arbeitsmarkt zu Gute kam“, erläutert Faust.

Dabei handelt es sich nicht um einen fixen Block von Arbeitslosen, sondern es gibt weiterhin viel Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. 2545 Männer und Frauen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos, 1360 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit, so die Agentur. Dem standen 2025 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber – wobei freilich längst nicht alle, die sich abmeldeten, eine neue Arbeit gefunden hatten. Aus dieser Gruppe nahmen 680 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf, während 515 weitere deshalb aus der amtlichen Arbeitslosenzahl herausfielen, weil sie eine Ausbildung oder Trainingsmaßnahme aufnahmen.

Wobei die Chancen auf eine neue Anstellung zumindest laut Statistik nicht schlecht sind. Im Januar gingen bei der Agentur 1460 neue Stellenangebote ein, gut 300 weniger als im Vormonat, aber 260 mehr als im Vorjahr. Der Gesamtbestand an freien Stellen in den Datenbanken der regionalen Agentur für Arbeit stieg auf 6420 – davon rund 3000 ingsberufen.