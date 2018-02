Schramberg Straßenbaukonferenz am 20. März

Talumfahrung kämpft um Priorisierung des Verkehrsministeriums, aktuell geht es um Projekte, die noch nicht aktiv geplant werden.

Schramberg (him) Die für Ende November geplante und dann kurzfristig abgesagte Straßenbaukonferenz soll nun am 20. März stattfinden. Das hat eine Sprecherin des Landesverkehrsministeriums auf Nachfrage bestätigt. Bei dieser Konferenz will das Ministerium mit Kommunalpolitikern über die Priorisierung der Bauprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan beraten. Die Liste mit der Reihenfolge, in der die Projekte angegangen werden sollen, werde in Kürze nach der Straßenbaukonferenz bekannt gegeben, erklärt die Sprecherin des Ministeriums weiter.

Der Bund hat im Bundesverkehrswegeplan eine Vielzahl von Straßenbauprojekten in Baden-Württemberg in den vordringlichen Bedarf eingestuft. Eine erste Gruppe von Projekten, die im Bau sind und oder die sich in einem laufenden Planungsprozess befinden, steht fest. Diese Vorhaben lasteten "die Kapazitäten der Regierungspräsidien für die Bedarfsplanmaßnahmen bis auf Weiteres" aus, so Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Bei der Konferenz am 20. März geht es um Projekte, die derzeit nicht aktiv geplant werden. Dazu gehört die Talumfahrung Schramberg.

"Diese Vorhaben wurden auf Basis fachlicher, transparenter und nachvollziehbarer Kriterien bewertet", so Hermann im vergangenen Herbst. Das Land müsse entscheiden, mit welchen Planungen in den nächsten Jahren neu begonnen werden könne. Ziel sei, "zuerst die wirtschaftlichsten und wirksamsten Projekte dort umsetzen, wo die Belastungen heute am schlimmsten sind". Insgesamt sollen für fast zehn Milliarden Euro Straßen im Land neu gebaut werden. Etwa die Hälfte gehört zur ersten Priorität. In den vergangenen Jahren hatte der Bund durchschnittlich pro Jahr etwa 250 Millionen Euro an Baden-Württemberg überwiesen. Die ursprünglich für den 28. November geplante Konferenz hatte Hermann abgesagt. Begründung: "Es sind noch weitere Klärungen – unter anderem mit dem Bund – nötig." Nun ist der 20. März als Konferenztermin vorgesehen. "Die Briefe an die betroffenen Bürgermeister und Landräte gehen Anfang nächster Woche raus", so die Sprecherin.