Schramberg Stickstoffdioxid liegt in Schramberg erstmals unter dem Grenzwert

Viele Faktoren haben wohl dazu geführt, dass die Luft in Schramberg besser geworden ist. Tempo 30 und Umweltzone werden aber wohl nicht abgeschafft.

Schramberg (him) Wenn nichts Außergewöhnliches in den letzten paar Tagen des Jahres geschieht, sinken die Stickstoffdioxidmesswerte in der Oberndorfer Straße zum ersten Mal unter die magische Grenze von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. In den Jahren 2008 bis 2013 schwankte der Wert immer um 52 Mikrogramm. Deshalb sahen sich das Landesumweltministerium und das Regierungspräsidium wegen EU-Regeln gezwungen, einen Luftreinhalteplan für Schramberg aufzustellen. Dieser Plan aus dem Jahr 2010 sah vor, dass eine Umweltzone für ganz Schramberg eingerichtet wird. Ab Juli 2013 war Schramberg für Autos mit roter Plakette tabu, seit Februar 2015 dürfen auch Fahrzeuge mit gelber Plakette hier nicht mehr fahren. Die Stickstoffdioxidwerte sanken ab 2014 auf Werte um 43 Mikrogramm, lagen aber immer noch über dem geforderten Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Deshalb gilt seit gut einem Jahr auf einem Abschnitt der Oberndorfer Straße Tempo 30. Was nun zu den erfreulichen Rückgängen geführt hat, da wollen sich die Fachleute im Regierungspräsidium nicht festlegen. "Es gibt eine generelle Tendenz, dass die Schadstoffwerte im Land abnehmen", heißt es. Meteorologische Änderungen brächten jährliche Schwankungen mit sich. Auch die Umweltzone und Tempo 30 hätten sicher beigetragen. Wichtig sei aber auch der Flottenwechsel bei Lastwagen in den vergangenen Jahren gewesen. Die Lastzüge, die vor zehn Jahren auch in der Oberndorfer Straße unterwegs waren, seien inzwischen durch wesentlich sauberere Fahrzeuge ersetzt. Anders als bei den umstrittenen Labortests bei Autos müssen die Lastwagenhersteller die Abgaswerte auf der Straße einhalten und das nachweisen. Schrambergs Oberbürgermeister Thomas Herzog will erst die endgültigen Zahlen abwarten, ergänzt aber: "Wenn es zutrifft, dann freut es uns natürlich, dass die Schadstoffbelastung geringer geworden ist." Eine Abschaffung von Tempo 30 und Umweltzone hält man im Regierungspräsidium für wenig wahrscheinlich.