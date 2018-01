Schramberg Staus an der Oberndorfer Straße drohen

Felssicherung zwischen Sulgen und Schramberg-Tal beginnt am Montag, die Arbeiten dauern bis Ende März.

Schramberg (him) Von Montag nächster Woche an bis Ende März wird es auf der Oberndorfer Straße zwischen Sulgen und Schramberg-Tal zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das hat bei einem Vor-Ort-Termin Joachim Hilser vom Straßenbauamt berichtet. Die Ursache liegt in Hangsicherungsmaßnahmen unterhalb der Hans-Sachs-Kurve begründet. Erst kürzlich war an dieser Stelle Geröll auf die Straße gestürzt. Das Landesamt für Geologie habe den Hang begutachtet und die Sicherungsmaßnahme empfohlen.

„Wir haben jetzt auch vom Bund grünes Licht erhalten, er übernimmt die 110 000 Euro Kosten.“ In den kommenden beiden Monaten sollen Mineure aus Österreich auf einer Länge von 60 Metern Stahlnetze über das „Rotliegende“ spannen, um die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße zu schützen. Die Mineure werden für die Befestigung der Netze drei Meter lange Befestigungsnägel im Fels betonieren. Um die tiefen Löcher zu bohren, werden sie eine Bohrmaschine auf einem Lastwagen nutzen.

„Deshalb muss die Bundesstraße einseitig gesperrt werden“, so Joachim Hilser vom Straßenbauamt. Auch die Bushaltestelle bergauf muss während der Bauarbeiten entfallen. Eine Ampelsteuerung dürfte die Staus möglichst gering halten, versichert Hilser aus Erfahrung.

Die extremen Witterungsverhältnisse der vergangenen Jahre führten zu immer mehr Steinschlägen. Nach der Fasnet werden die Mineure einen weiteren Hang an der B 462 zwischen Schramberg und Vorderlehengericht beräumen.

A uch da wird der Verkehr per Ampel geregelt werden müssen. Da im Frühjahr und Sommer eine weitere Großbaustelle an der B 462 in Schramberg ansteht, wolle man diese beiden Maßnahmen bis Ende März durchziehen, so Hilser.