St. Georgen Schwerstverletzt nach Fahrerflucht: Tatverdächtiger will vom Unfall nichts mitbekommen haben

Das Unfallopfer schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Polizei muss klären, ob der Tatverdächtige tatsächlich den Unfall verursacht hat.

Der 26-Jährige, der am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall schwerste Verletzungen erlitten hatte, schwebt weiter in Lebensgefahr. „Sein Zustand ist unverändert”, erklärt Polizeisprecher Dieter Popp auf Nachfrage. Er habe bei dem Unfall „zig Knochenbrüche, massive Hautabschürfungen von Kopf bis Fuß und innere Verletzungen“ erlitten.

Die Polizei hatte gleich am Samstagmorgen die Ermittlungsgruppe "Steige" mit sechs Beamten eingerichtet. Zum einen fahndeten Streifenwagenbesatzungen in der näheren Umgebung nach dem mutmaßlichen Unfallwagen. Durch Teile, welche die Polizisten am Unfallort gefunden hatten, war klar, dass es sich um einen VW Golf 6 gehandelt hat. Parallel, so Popp, hätte die Polizei von Kraftfahrtbundesamt eine Liste mit solchen Fahrzeugen und deren Haltern im Kreis angefordert.

Diese Liste brauchten die Beamten aber nicht abarbeiten, weil „wir das Glück hatten im Zuge der Fahndung ein mögliches Tatfahrzeug zu finden.“ Die Ermittlungsgruppe hatte dafür das Gebiet so aufgeteilt, dass die Streifenwagenbesatzungen es systematisch absuchen konnten.

Als das Auto mit Beschädigungen und Blutantragungen gefunden war, haben die Beamten die Spurensicherung gerufen und den Halter befragt. Der 47-Jährige habe gleich zugegeben, selbst auf der Steige gegen 4 Uhr gefahren zu sein. Er habe aber angegeben, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

Unfallsachverständige sollen nun prüfen, ob das überhaupt möglich ist, so Popp. Über Gutachten müsse man dem Unfallverursacher das Gegenteil beweisen. Der mutmaßliche Unfallverursacher besitzt einen gültigen Führerschein, Drogen oder Alkohol waren offenbar nicht im Spiel.

Angesichts der Unfallspuren und der Schäden am Auto scheint die Aussage des mutmaßlichen Unfallfahrers wenig glaubhaft. Doch juristisch ist das ohne Belang. Ein Beschuldigter ist nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Zwar sprechen viele Indizien gegen den Beschuldigten – der Unfallschaden und Blutspuren am Auto, doch bewiesen ist noch nicht, dass er wirklich das Auto auch gefahren hat.

Deshalb bittet die Polizei unter 07 41/34 87 90 oder 0 74 61/94 10 weiter um Zeugen, die zum Unfallhergang Angaben machen oder am frühen Samstagmorgen im Bereich der Straße „An der Steige” etwas beobachtet haben.