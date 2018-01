Schramberg Schramberg will einen Fest-Reigen etablieren

Großes Stadtfest und Feiern in den Stadtteilen sollen sich alle drei Jahre abwechseln.

Künftig könnte es alle drei Jahre ein großes Fest in Schramberg geben. Das schlägt die Stadtverwaltung dem Verwaltungsausschuss vor. Die CDU-Gemeinderatsfraktion hatte Ende Juni beantragt, es sollten alle zwei Jahre Stadtfeste stattfinden. Man könne sich vorstellen, dass dieses Fest abwechselnd in der Innenstadt und in einem der Stadtteile stattfinden würde. Eine Kultur des Feierns gehöre "seit Menschengedenken zu einer intakten Gesellschaft", hieß es zur Begründung im CDU-Antrag.

Die Verwaltung schlägt dem Verwaltungsausschuss ein etwas anderes Konzept vor. Abteilungsleiterin Ingrid Rebmann möchte den Begriff "Stadtfest" für ein in die Region ausstrahlendes Fest in der Talstadt mit einem anspruchsvollen Programm reservieren. Für die Feste in den Stadtteilen wäre ein deutlich kleinerer Rahmen denkbar. Diese sollten auch anders heißen: Bürgerfest, Straßenfest, Stadtteilfest oder Dorffest beispielweise.

Ein Zweijahresrhythmus würde die Kräfte in der Stadtverwaltung überfordern, so das Rathaus. Deshalb schlägt Rebmann vor, alle sechs Jahre ein großes Stadtfest und dazwischen jeweils abwechselnd ein Fest alle drei Jahre in einem der Stadtteile zu organisieren. Sie schlägt vor, im Jahr 2020 mit einem Fest in einem Stadtteil zu beginnen. 2023 wäre dann ein Stadtfest in der Innenstadt dran. Denkbar wäre auch, dass man nicht so streng am Drei-Jahres-Rhythmus festhält und stadtgeschichtliche Jubiläen berücksichtigt: 2019 liegt die erste urkundliche Erwähnung Waldmössingens 1025 Jahre zurück, 2021 könnte man 50 Jahre Eingemeindung Waldmössingens feiern.

Im Jahr 2022 gäben "50 Jahre Große Kreisstadt" und "475 Jahre Marktrecht" einen Festgrund. Im Jahr 2029 "850 Jahre erste urkundliche Erwähnung Tennenbronn". Die Kosten für ein großes Stadtfest beziffert Rebmann auf 70 000 bis 100 000 Euro. Ein kleineres Fest sei erfahrungsgemäß günstiger und für 30 000 bis 50 000 Euro zu finanzieren.

Die Verwaltung hat vorgeschlagen, mit einem Stadtteilfest im Jahr 2020 zu beginnen und mit den Vereinen abzuklären, in welchem Stadtteil gefeiert werden soll.