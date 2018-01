Schramberg Schramberg will Landesgartenschau-Chance nützen

Schramberg will Landesgartenschau-Chance nützen

Bewerbung steht im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs. Oberbürgermeister Herzog: Wichtiger Impuls für Stadtentwicklung

Schramberg (him) Schwerpunkt in Oberbürgermeister Thomas Herzogs Neujahrsansprache war die Bewerbung Schrambergs für die Landesgartenschau: Herzog bezeichnete sie als große Chance für die Stadt, um städtebauliche Defizite zu beseitigen. Herzog betonte aber auch, dass die in der Machbarkeitsstudie vorgestellten Ideen auch unabhängig von einer Gartenschau verwirklicht werden sollten.

In der Kastellhalle in Waldmössingen nahmen Herzog und seine Frau Anne die Neujahrswünsche der Gäste entgegen. Im kommunalpolitischen Ausblick stand die Landesgartenschaubewerbung im Zentrum. Eine Landesgartenschau sei mehr als eine reine „Blümchenschau“. Schramberg brauche nach dem Jahr des Stadtjubiläums "einen dauerhaften Impuls für eine gedeihliche Stadtentwicklung“, erläuterte Herzog. Schrambergs Bewerbung sei „eine städtebauliche Notwendigkeit mit viel Energie und Esprit“. Sie habe schon jetzt Wirkung gezeigt: „Es ging ein Ruck durch die Verwaltung und wie ich meine auch durch die Bürgerschaft.“

Die Innenstadt solle durch das „blaue Band“ entlang der revitalisierten Schiltach und andere Projekte profitieren. Das grüne Band hinauf auf den Sulgen und weiter nach Tennenbronn und Waldmössingen soll den Höhenunterschied und die Entfernungen überwinden helfen. Verbinden soll die Landesgartenschau auch die inzwischen mehr als 80 Kulturen und Nationalitäten, die in Schramberg zusammen leben. Das Verbinden stehe aber auch für neue Formen der Mobilität.

Mit Blick auf Rottweils Landesgartenschau-Bewerbung betonte Herzog, er sehe darin keinen Konkurrenzdruck, sondern beide würden „sportlich fair damit umgehen“. Gleichwohl meinte er selbstbewusst, es werde „schwer, an uns vorbei zu kommen.“ Herzog kündigte an, die Verwaltung werde schon im Frühjahr einen Fahrplan zu den einzelnen Bausteinen der Bewerbung ausarbeiten.

Neben der Gartenschau-Bewerbung stehen 2018 weitere große Themen an. Auf dem Sulgen müssen dank steigender Geburtenzahlen Kindergartenplätze geschaffen werden. Welchen Wert die Stadt der Bildung beimesse, lasse sich an einer Zahl ermessen: 4,9 Millionen Euro gibt Schramberg für den Betrieb der Kindertagesstätten und Schulen aus. Hinzu kommen erhebliche Investitionen in den kommenden Jahren. Eine Million Euro stehe für Sanierungsgebiete zur Verfügung, gut zwei Millionen für Grundstückserwerb.

Auch für den geplanten Neubau einer Mehrzweckhalle in Tennenbronn seien im Haushalt Mittel eingesetzt: 250 000 Euro für die Planung, in den kommenden Jahren 5,4 Millionen für den Bau.

Wichtige Talumfahrung

Seit die Talstadtumfahrung in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen worden sei, sei die Verwaltung fast ununterbrochen mit dem Thema beschäftigt und habe unzählige Gespräche geführt. Herzog erinnerte an die Gemeinderatsresolution und die angebotene Unterstützung bei der Planung. Er versprach: „Wir bleiben dran!“