Schramberg Schramberg muss mit 15 Mitbewerbern rechen

Machbarkeitsstudie für Landesgartenschau im Stuttgarter Ministerium abgegeben. Im April erfolgt Besuch der Kommission

Schramberg (him) Die Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau in Schramberg hat Fachbereichsleiter Rudolf Mager noch im alten Jahr im Ministerium für den Ländlichen Raum in Stuttgart abgegeben. Oberbürgermeister Thomas Herzog hatte die Unterlagen für die Stadt unterschrieben. Nach der Unterschrift habe man "im kleinen Kreis mit dem Team auf den erfolgreichen Abschluss der Bewerbung" angestoßen, berichtet Mager.

Mager, der umweltfreundlich per Bahn nach Stuttgart gereist war, hat im Ministerium erfahren, dass die Bereisung der Kommission Mitte bis Ende April stattfinden wird. Marc Calmbach vom Referat Garten-, Obst- und Weinbau im Ministerium rechnet mit etwa 15 Bewerbungen. Sein Ministerium werde nach Weihnachten in einer Pressemitteilung die teilnehmenden Städte für den Vergabezeitraum 2026 bis 2030 nennen.

Mager ist überzeugt, die Schramberger Machbarkeitsstudie sei "eine echte Bürgerbewerbung geworden". Die Gewinner der Bewerbung seien die Natur und die Menschen in Schramberg. "Damit wird die Stadt Schramberg noch lebenswerter." Die nächste Herausforderung wird der Besuch der Bewerbungskommission im April. Dabei müssen die Schramberger der Kommission beweisen, wie sehr sie für die Landesgartenschau brennen.