Schramberg Polizei gibt Entwarnung nach Amokdrohung per E-Mail an Gymnasium in Schramberg

Polizei gibt Entwarnung nach Amokdrohung per E-Mail an Gymnasium in Schramberg

Amokdrohungen gegen zwei Schulen und eine weitere Einrichtung in Baden-Württemberg haben am Dienstag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. An allen Einrichtungen konnte am frühen Nachmittag Entwarnung gegeben werden.

Zwei Amokdrohungen haben in Baden-Württemberg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Sie waren am Dienstagmorgen in Gymnasien in Schramberg (Kreis Rottweil) und Offenburg per E-Mail eingegangen. Polizei und Rettungskräfte eilten daraufhin mit einem Großaufgebot zu den Schulen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Auch gegen ein Krankenhaus in Winnenden gab es eine Drohung.

#Entwarnung nach #Polizeieinsatz am #Gymnasium #Schramberg - Alle Schüler wurden wohlbehalten an anderen Ort gebracht - Ermittlungen nach Verfasser der Droh-E-Mail dauern an. Weitere Informationen https://t.co/8LQts7ZHCR *gm — Polizei Tuttlingen (@PolizeiTUT) 28. November 2017

Nach mehreren Stunden konnten die Beamten ihre Einsätze nach und nach beenden. Gefunden wurde nichts. In Schramberg dauerte die Polizeiaktion, an der auch Spezialkräfte beteiligt waren, am längsten. Dort wurde am Mittag Entwarnung gegeben. „Die Amok- oder Gefahrenlage hat sich nicht bestätigt“, teilte die Polizei mit.

Schüler und Lehrer hatten sich den Angaben zufolge zunächst in den Klassenräumen in Sicherheit gebracht, nachdem die Droh-E-Mail in der Schramberger Schule, die von Hunderten Kindern und Jugendlichen besucht wird, eingegangen war. Nach dem Ende des Einsatzes konnten die Eltern ihre Kinder abholen. Viele waren bereits zuvor zur Schule gefahren.

Die Polizei untersuchte auch die Drohung gegen ein Krankenhaus in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Per E-Mail sei am Morgen mit einem gefährlichen Gegenstand gedroht worden, teilte die Polizei in Aalen mit. Bei einer Durchsuchung wurde aber nichts gefunden. Die Ermittlungen hätten keinen ernsthaften Hintergrund ergeben. Während des Einsatzes gab es einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage, so dass auch noch die Feuerwehr anrückte.

Ob zwischen den Drohungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar.