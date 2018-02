vor 57 Minuten SK Tennenbronn Langlauf-Schnupperkurs im Remsbach

Ob klassischer Langlauf oder Skating: Für beide Varianten bietet die Abteilung Tourismus der Stadt Schramberg in Tennenbronn am Mittwoch, 21. Februar, um 18.30 Uhr einen Langlauf-Schnupperkurs mit Flutlicht an.