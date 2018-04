Schramberg Landesgartenschau macht richtig Spaß

Eine Fach-Kommission informiert sich in Schramberg über die Bewerbung. Die Da-Bach-Na-Fahrt wird zum Höhepunkt.

Die Bewertungskommission für die Landesgartenschau in Schramberg hat sich am Donnerstagnachmittag über die Bewerbung der Stadt für eine Landesgartenschau in den Jahren 2026, 2028 oder 2030 informiert. Die Kommission mit Marc Calmbach vom Ministerium für den ländlichen Raum an der Spitze besuchte die Schramberger Innenstadt. Höhepunkt war eine Da-Bach-Na-Fahrt mit zwei Zubern.