Schramberg IG Metall bekräftigt auf dem Sulgen ihre Teilzeitforderung

270 Warnstreikler kommen zusammen, drunter 120 Beschäftigte von Schweizer Electronic.

Schramberg (him) Etwa 270 Metaller aus Schramberger Betrieben, aber auch aus Oberndorf, Seedorf und Glatten beteiligten sich an einer Warnstreikkundgebung auf dem Sulgen. Sie unterstützten dabei einerseits die IG-Metall-Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und der Möglichkeit, die Arbeitszeit auf 28 Stunden zu reduzieren. Zum anderen sind an die 120 Beschäftigte von Schweizer Electronic auf die Straße gegangen, um für einen Haustarifvertrag zu demonstrieren.

Dass Schweizer schon sehr früh angekündigt habe, die Ergebnisse der Flächentarifvertragsverhandlungen zu übernehmen, sei ein Erfolg der Belegschaft, so IG-Metallsekretär Stefan Kirschbaum: "Darauf könnt Ihr stolz sein." Nun müsse man weitermachen auf dem Weg zu einem Haustarifvertrag. In Anspielung auf Sepp Berger, der mit seiner Drehorgel gekommen war, meinte Kirschbaum, der Schweizer- Vorstand solle "aufhören, immer die gleiche Leier zu spielen", und an den Verhandlungstisch kommen.

Bei der Kundgebung vor dem Hauptgebäude von Kern-Liebers fand Gewerkschaftssekretär Stefan Prutscher, die Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn sei nicht kompliziert. Die Teilzeitforderung – also die Möglichkeit, auf 28 Stunden runter zu gehen, wenn Angehörige versorgt werden müssen, oder für Schichtarbeiter – verteidigten nicht nur er, sondern auch Roswitha Armbruster von Rheinmetall in Oberndorf. Sie versicherte, sie sei stolz auf ihre Gewerkschaft, dass sie die Teilzeitforderung aufgestellt habe. Bernhard Weinmann, Betriebsrat und Schwerbehindertenbeauftragter von Schweizer Electronic, warb um Solidarität der Kollegen für den Kampf um einen Haustarifvertrag.

Nachdenkliche Töne zur Mobilisierung kamen von Fred Zehnder, dem Betriebsratsvorsitzenden von Kern-Liebers. Er mutmaßte, die nicht streikenden Kollegen seien noch von Weihnachten her träge. "Wir müssen unsere Strategie überdenken." Die Teilzeit mit Rückkehrgarantie in Vollzeit sei wichtig. Er schätze, dass entgegen der Befürchtungen der Arbeitgeber maximal zwei Prozent der Beschäftigten dieses Angebot bräuchten.