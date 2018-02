Schramberg Herr Bolz soll's richten

Der neue Richter am Oberndorfer Amtsgericht ist für Familienangelegenheiten zuständig. Dafür braucht er neben dem Gesetzbuch viel Fingerspitzengefühl.

Schramberg – Ein neuer Mann im Oberndorfer Amtsgericht: Richter Simeon-Tobias Bolz ist ab sofort für Familienangelegenheiten zuständig. Für den 34-Jährigen eine Herausforderung. "Das Familienrecht hat es in sich, da geht es oft hochemotional zu", hat Bolz schon erfahren. Es unterscheide sich sehr vom Zivil- oder Immobilienrecht – Bereichen, in denen er bisher als Richter und Anwalt tätig war. "Bei Zivil- oder Strafsachen kommen wir Richter ja meist erst ins Spiel, wenn die Sache gelaufen ist." Anders beim Familienrecht, wo es um Scheidungen, Sorgerechtsfragen oder den Umgang eines Elternteils mit dem Kind geht: "Da können wir Richter präventiv etwas machen."

Bolz, der auch für den Raum Schramberg zuständig ist, muss sich an den neuen Ton erst gewöhnen: Statt einer eher nüchternen Betrachtung eines Sachverhalts lesen sich schon die Akten bei Familiensachen ganz anders. "Da geht es nicht so klassisch-juristisch nach Schema zu." Klar, wenn Ehen nach Jahrzehnten scheitern, stehen die Gefühle oft im Vordergrund. "Da braucht man Fingerspitzengefühl, um doch noch eine möglichst einvernehmliche Lösung hinzubekommen."

Bolz wollte geregeltere Arbeitszeiten. Seine erste Station bei der Justiz war das Amtsgericht in Horb, wo er etwas mehr als ein Jahr lang Zivilsachen bearbeitete. Als jetzt die Abordnung der Familienrichterin Barbara Beier vom Amtsgericht Oberndorf für ein dreiviertel Jahr ans Oberlandesgericht in Stuttgart zum Februar 2018 bevorstand, habe ihn der Präsident des Landgerichts Rottweil, Dietmar Foth, gefragt, ob er sich vorstellen könne, die Vakanz in Oberndorf zu füllen. Er hat zugesagt.

Familienrichter sind in jüngster Zeit nach spektakulären Missbrauchsfällen wie in Staufen bei Freiburg ins öffentliche Interesse gekommen. Bolz betont, die meisten Fälle auf seinem Schreibtisch seien "ganz normale Scheidungen. Da muss man viel rechnen, den Versorgungs- oder Zugewinnausgleich hinbekommen, das ist relativ unspektakulär." Daneben geht es aber auch oft um das Umgangsrecht für die Kinder, wenn die geschiedenen Eltern selbst zu keiner Lösung kommen.

Fälle, in denen das Gericht den Eltern das Sorgerecht entzieht, kämen glücklicherweise eher selten vor, gerade diese könnten aber nach außen durchaus medienwirksam sein. Hier gebe es auch ganz tragische Fälle, etwa wenn die Eltern drogen- oder alkoholabhängig sind. "Diese Kinder tragen dann ihr Päckle schon früh mit sich." Bei solchen Entscheidungen helfen dem Familienrichter Fachleute vom Jugendamt, die Verfahrensbeistände als Interessenvertreter der Kinder oder auch Gutachter, die die Lage in der Familie einschätzen. "Es ist schon ein Problem, dass wir Familienrichter für diese Aufgabe oft nicht speziell psychologisch oder pädagogisch ausgebildet wurden", so Bolz.

Meist gelingt dem Richter die Aufgabe in der Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachleuten. Öffentlich bekannt werden aber eher die Fälle, in denen etwas falsch gelaufen ist. Hier stellt dann die Öffentlichkeit, wie jetzt nach dem schlimmen Geschehen bei Freiburg, die Frage: "Wie konnte das Gericht das Kind diesen Eltern zurückgeben?" Richter Bolz versteht solche Fragen, ergänzt aber, dass dies mit dem Grundgesetz zusammenhänge. Dort ist der Schutz der Familie ein hohes Gut. "Und das Grundgesetz schützt die Familie, so wie sie ist, und nicht unbedingt, wie wir sie gerne hätten", erläutert Bolz. Es sei letztlich eine Interessenabwägung zwischen dem Kindeswohl, den Elternrechten und dem Schutz der Familie.

Dabei sollte man wissen, dass Entscheidungen in erster Instanz oft sehr schnell getroffen werden müssen. Dann seien oft noch nicht alle Fakten bekannt und es träten erst nachträglich weitere Umstände zutage. "Für mich wäre ein solcher Fall wie bei Freiburg gleichwohl der Super-Gau; das trifft einen dann auch persönlich", so der junge Richter.

Zur Person

Der 34 Jahre alte Jurist Simon-Tobias Bolz hatte fünf Jahre als Anwalt in einer großen Kanzlei gearbeitet und sich erst später für den Staatsdienst entschieden. Er hat mit seiner Frau, die ebenfalls Juristin ist, zwei kleine Kinder. (him)