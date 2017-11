Schramberg Großeinsatz nach Amokdrohung per E-Mail an Gymnasium in Schramberg

Großeinsatz nach Amokdrohung per E-Mail an Gymnasium in Schramberg

Amokdrohungen gegen zwei Schulen und eine weitere Einrichtung in Baden-Württemberg haben am Dienstag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Aktuell läuft ein großer Polizeieinsatz am Gymnasium Schramberg.

Nach einer am heutigen Dienstagmorgen per E-Mail bei der Schulleitung des Gymnasiums Schramberg eingegangenen Amokandrohung ist es an der Schule vorsorglich zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Bislang gibt es laut Polizei noch keine Bestätigung für eine Bedrohung, alle Schüler und Lehrer sind wohlbehalten.

Die Zeitung „Schwarzwälder Bote“ berichtete, dass in Schramberg ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei per Hubschrauber gelandet sei.

Lehrer und Schüler in den Klassenzimmern eingeschlossen

Auch in einem Gymnasium in Offenburg seien per E-Mail Amokdrohungen eingegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Derzeit laufen vorsorgliche Sicherungsmaßnahmen durch die Polizei am Schramberger Gymnasium. Nachdem die Drohung per E-Mail bei der Schule einging, wurde die Polizei von der Schulleitung verständigt.

Lehrkräfte und Schüler hatten sich vorsorglich in den Klassenzimmern eingeschlossen. Nachdem die Gebäude durch starke Polizeikräfte umstellt und gesichert waren, wurden und werden noch alle Flure und Räume überprüft. Derzeit finden weitere polizeiliche Maßnahmen statt. Schüler und Lehrer befinden sich im gesicherten Bereich.

Die Polizei untersucht auch eine Drohung gegen ein Krankenhaus in Winnenden (Rems-Murr-Kreis). Dabei gehe es um einen verdächtigen Gegenstand, wie ein Polizeisprecher in Aalen sagte.