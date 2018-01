Schramberg Das Ende der Zehnerle-Suche bem Parken

Smartphone statt Parkschein? Klingt verlockend, kostet den Autofahrer aber zwischen 14 bis 28 Prozent mehr.

Schramberg (him) In einer Vorlage für den Gemeinderat schlägt die Verwaltung vor, das bargeldlose Bezahlen von Parkgebühren zu ermöglichen. Mit dem Verfahren der Firma Sunhill Technologies blieben "den Nutzern lästige Wege zu den Parkscheinautomaten und das Vorhalten von Kleingeld erspart", heißt es in der Vorlage.

Sunhill Technologies ist eine Tochter der Volkswagen Financial Services und derzeit Marktführer beim bargeldlosen Bezahlen von Parkgebühren in Deutschland. In einem Vertragsentwurf bietet die Firma aus Erlangen an, bei einer Laufzeit von 48 Monaten der Stadt 100 Prozent der anfallenden Gebühren zu erstatten. Bezahlen würden die Parkplatznutzer. Der Anbieter kassiert pro Transaktion eine Servicegebühr in Höhe von 14 Prozent aus den Parkgebühren und weitere 14 Cent pro Parkvorgang. Bei einem Euro Parkgebühr legt der Autofahrer also nochmals 28 Cent drauf. Wer per Sepa-Lastschriftverfahren oder Kreditkarte abrechnet und über die App Travi-Pay meldet, zahlt die Hälfte: 14 Cent je Bezahl- und Parkvorgang.

Schneller Start möglich

Der Vorteil des Verfahrens laut Stadt: Das System wäre sofort und ohne Voranmeldung oder Registrierung entweder per SMS oder per Park-App nutzbar. Die Abrechnung der Parkgebühren erfolgt einfach über die Handyrechnung oder das Prepaid-Guthaben oder bei einer Registrierung alternativ auch über Lastschrift oder Kreditkarte.

Mit dem Handels- und Gewerbeverein Schramberg habe man gesprochen; dieser würde sich über den neuen Service in Schramberg freuen. Mittelfristig könnte man auch im Parkhaus das bargeldlose Bezahlen einführen. Mit den vorhandenen geeigneten Handgeräten und Smartphones können die städtischen Mitarbeiter auch kontrollieren, ob die Gebühren bezahlt sind. Wenn der Gemeinderat zustimmt, könnte das System innerhalb von etwa sechs Wochen beginnen. Die Stadt habe auch das Angebot eines Konkurrenzunternehmens geprüft, aber Im Vergleich sei das Angebot der Sunhill Technologies deutlich vorteilhafter, heißt es.