Schramberg Badsch-nasse Narren feiern eine turbulente Bach-na-Fahrt

Auf der Schiltach gehen am Fasnetmendig viele Zuberbesatzungen mit ihren fantasievollen Gefährten baden. Das gehört zum Spaß dazu und das Publikum bejubelt alle Teilnehmer gleichermaßen.

Zur Jubiläumsbachnafahrt begrüßten die weltbesten Kanalfahrer am Fasnetmendig exakt 28 663 Besucher oder so. Auch welches Jubiläum es sei, war nicht recht klar: „Wir feiret jedes Jahr ein Jubiläum“, verkündete der Sprecher am Roßgumpen der Narrenschar denn auch.

Bei der Da-Bach-Na-Fahrt 2018 hatten die Fahrer nicht nur mit Kälte und Nässe von unten, sondern auch von oben zu kämpfen. Beim Start strahlte noch die Sonne, dann gab’s Schneegestöber und Sonne im Wechsel. Dem Spaß der Zuschauer und der Akteure auf und in der Schiltach tat das alles keinen Abbruch.

Schon die Hälfte der Stadtmusik ging auf ihrem blauen Schlauchboot bald baden. Danach traf es etliche weitere Zuberbesatzungen. Ganz bitter für „Pizza Endstationi“: Ausgerechnet der Chef der Kanalfahrer Tobias Wernz mit seinem Co-Fahrer Sebastian Wilhelm zerlegten ihren, in drei Wochen harter Arbeit entstandenen Zuber schon am Roßgumpen.

Beliebtes Thema in diesem Jahr war natürlich die Schramberger Bewerbung für die Landesgartenschau. Aber auch die Rückkehr des Wolfes in den Schwarzwald griffen mehrere Zuberbesatzungen auf. Die Koalitionsverhandlungen nahmen sich ebenfalls einige Zuberbauer vor: „Groko frisst Jamaika“ oder die „Groko-Deal-Hunter“.

Zwei gigantische Flugzeuge schipperten da Bach na: Eine historische Dornier Maschine hatten Sven Kindler und Achim Schaub fürs Erfinderzeiten-Museum gebaut. Martin Mettmann und Thomas Broß lästerten in ihrem Zuber über die Air-Berlin-Pleite.

Nach einer knappen Stunde waren die gut 40 Zuber an den begeisterten Zuschauern vorbeigeschwommen. Ihre Erbauer wurden gebührend mit „Badsch-nass-“, „Furz-trocka“- oder „Kanal-voll“-Rufen gefeiert. Am St.-Maria-Wehr kamen alle mehr oder weniger heil zurück an Land.

Prominente Gäste

Zur Da-Bach-na-Fahrt waren auch etliche bekannte Politiker aus dem Bund, dem Land und der Region gekommen. Der Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion Volker Kauder ist Dauergast in Schramberg, erstmals gekommen war Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Die SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier stand ebenfalls zum ersten Mal am Kirchenbach. Gekommen waren auch der FDP-Landtagsabgeordnete und Kreisrat Gerhard Aden und Landrat Wolf-Rüdiger Michel. Franz Baumann, viele Jahre hoher Funktionär bei den vereinten Nationen in New York war wieder in seiner Heimatstadt und ließ sich die Bach-na-Fahrt nicht entgehen.