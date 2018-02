Schramberg 33 Jahre auf der Bühne: Aus inszeniertem Ehekrach wird etablierte Theaterwerkstatt

Das Ensemble der Theaterwerkstatt ist eine Institution im Schramberger Kulturleben. Der Beginn war vor 33 Jahren mit einer Lesung im kleinen Kreis – und ganz viel Geschrei.

Es ist Fasnetzeit ... da darf gelegentlich auch an ein krummes Jubiläum erinnert werden. Ein solches feiert 2018 die Theaterwerkstatt. Seit 33 Jahren spielt die Gruppe zusammen Ernstes und Heiteres.

Spektakel und Geschrei: Los ging es mit einem Treffen der Ehepaare Andreae und Frommer und der Idee, den Einakter "Der Heiratsantrag" von Tschechow szenisch zu lesen. Das Spektakel kam bei den Freunden so gut an, dass sie beschlossen, sich mit einer Inszenierung an die Öffentlichkeit zu wagen, erzählt der langjährige Regisseur und Mitspieler Harald Frommer. Während der Proben des Stücks, das von einem streitbaren Trio handelt, habe es bei Andreaes und Frommers von Zeit zu Zeit ein solches Geschrei gegeben, "dass die Nachbarn um den Bestand der jeweiligen Ehe fürchten mussten".

Premiere und Fortsetzung: Am 25. März 1985 feierten sie Premiere im Foyer des Schramberger Schlosses. Weil es so erfolgreich war – sechs ausverkaufte Vorstellungen – , beschlossen die Vier im Sommer drauf Stücke von Curt Goetz und im Herbst 1989 die Posse "Die große Wut das Philipp Hotz" von Max Frisch zu spielen. Mutiger geworden, wagte sich das inzwischen gewachsene Team an Frischs Lehrstück "Biedermann und die Brandstifter".

Am 25. März 1985 feierten sie Premiere im Foyer des Schramberger Schlosses. Weil es so erfolgreich war – sechs ausverkaufte Vorstellungen – , beschlossen die Vier im Sommer drauf Stücke von Curt Goetz und im Herbst 1989 die Posse "Die große Wut das Philipp Hotz" von Max Frisch zu spielen. Mutiger geworden, wagte sich das inzwischen gewachsene Team an Frischs Lehrstück "Biedermann und die Brandstifter". Entwicklung und Wachstum: Aus dem Schloss zog die Theaterwerkstatt Anfang der 90er Jahre in die neu eröffnete Kulturszene Majolika, dem heutigen Subiaco-Kino um. In dieser Zeit spielten sie Komödien und einige Stücke von Berthold Brecht: "Die Kleinbürgerhochzeit" und schließlich sein Volksstück "Herr Puntila und sein Knecht Matti". Mit Friedrich Dürrenmatts "Die Physiker" endete die Zeit in der Kulturszene, denn für die bis heute aufwendigste Inszenierung des Dürrenmatt-Klassikers "Der Besuch der alten Dame" war es dort zu eng. Die 22 Schauspieler traten erstmals auf der Bühne im Elisabetha-Glöckler-Saal der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn auf. Und dabei ist es bis heute geblieben. Ein letztes Mal stand Harald Frommer 2009 in der "Zerbrochne Krug" von Heinrich von Kleist im Jahre 2009 als Dorfrichter Adam auf der Bühne. Seither beschränkt er sich auf die Regie.

Dramatisches und Leichtes: In der Geschichte der Theaterwerkstatt bildete die Welt-Uraufführung des "Lassalle"-Dramas von Felix Huby und Hartwin Gromes 2013 einen Höhepunkt. Das Stück schrieben die beiden Autoren aus Anlass der Gründung der SPD 150 Jahre zuvor durch Ferdinand Lassalle. Mit "Top Dogs", der preisgekrönten satirischen Komödie von Urs Widmer, beschritt die Theaterwerkstatt schauspielerisches Neuland: "Demonstrationstheater, das aufzeigt, was hinter der Wirklichkeit steckt", wie Frommer erläutert. Das Drama "Tod eines Unternehmers", ebenfalls eine Uraufführung eines Stückes von Huby und Gromes, handelte vom Schicksal eines schwäbischen Familienunternehmens. Nach so viel Ernstem hatte die Gruppe Lust auf leichtere Kost: In der Komödie "Sonny Boys" von Neil Simon brillierten Klaus Andreae und Gerhard Ruoff als zwei gealterte Schauspieler, die in unauslöschlicher Hassliebe verbunden sind.

In der Geschichte der Theaterwerkstatt bildete die Welt-Uraufführung des "Lassalle"-Dramas von Felix Huby und Hartwin Gromes 2013 einen Höhepunkt. Das Stück schrieben die beiden Autoren aus Anlass der Gründung der SPD 150 Jahre zuvor durch Ferdinand Lassalle. Mit "Top Dogs", der preisgekrönten satirischen Komödie von Urs Widmer, beschritt die Theaterwerkstatt schauspielerisches Neuland: "Demonstrationstheater, das aufzeigt, was hinter der Wirklichkeit steckt", wie Frommer erläutert. Das Drama "Tod eines Unternehmers", ebenfalls eine Uraufführung eines Stückes von Huby und Gromes, handelte vom Schicksal eines schwäbischen Familienunternehmens. Nach so viel Ernstem hatte die Gruppe Lust auf leichtere Kost: In der Komödie "Sonny Boys" von Neil Simon brillierten Klaus Andreae und Gerhard Ruoff als zwei gealterte Schauspieler, die in unauslöschlicher Hassliebe verbunden sind. Pläne und Intrigen: Seit dem Herbst arbeitet die Theaterwerkstatt an einer klassischen Komödie: "Der Raub der Sabinerinnen", der Brüder Franz und Paul von Schönthan. Es werde "ein Intrigenspiel voll dreister Lügen", verspricht Frommer, bei dem das Publikum voll auf seine Kosten komme.

Aufführungen

Premiere ist am Mittwoch, 21. Februar, im Elisabetha-Glöckler-Saal in Heiligenbronn. Weitere Aufführungen: Freitag/Samstag/Sonntag, 23./24./25. Februar, und Freitag, 2. März, jeweils um 20 Uhr. Karten bei Buchhandlung Buchlese in Schramberg (07422/3585).