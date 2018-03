Schramberg 26-Jähriger von Auto überfahren und mitgeschleift

In den frühen Morgenstunden des Samstags hat ein derzeit noch unbekannter Autofahrer nach Polizeiangaben auf der zwischen Schramberg und Sulgen gelegenen Verbindungsstraße "An der Steige" einen 26-jährigen Mann überfahren und diesen über einhundert Meter mitgeschleift.

Am Samstagmorgen entdeckte ein Passant einen auf der Straße liegenden schwerverletzten und blutüberströmten jungen Mann. Dieser war kurz zuvor von einem Auto erfasst und über eine weite Strecke mitgeschleift worden.

Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der 26-Jährige in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme fanden die ermittelnden Beamten der Verkehrspolizei mehrere Fahrzeug- und Trümmerteile eines VWs des Typs Golf 6. Zudem ergaben die Spuren, dass das Opfer nach der Kollision mit dem Auto über 100 Meter mitgeschleift worden sein muss.

Weil der Unfallhergang noch nicht geklärt ist, sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Golf machen können. Der verantwortliche Fahrer soll dadurch ermittelt werden. Wer in den frühen Morgenstunden des Samstags entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Straße "An der Steige" gemacht hat, wird gebeten, sich umgehend mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (0741 348790), mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen (07461 941-0) oder auch direkt über den Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.