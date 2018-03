Schramberg 26-Jährigen überfahren und 300 Meter mitgeschleift: Polizei hat Tatverdächtigen

Nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen Schramberg und Sulgen am frühen Samstagmorgen hat die Polizei einen Tatverdächtigen und das mutmaßliche Tatfahrzeug ermittelt. Der überfahrene 26-Jährige schwebt nach mehreren Notoperationen noch immer in Lebensgefahr und befindet sich auf der Intensivstation einer Klinik in Behandlung.

Gegen 4 Uhr am Morgen hatte ein Autofahrer auf der nachts für den Verkehr gesperrten Verbindungsstraße "An der Steige" von Schramberg in Richtung Sulgen einen auf der Straße gehenden 26-Jährigen erfasst und über 300 Meter mitgeschleift. Am Samstagmorgen entdeckte ein Passant einen auf der Straße liegenden schwerverletzten und blutüberströmten jungen Mann.

Weitere Informationen 26-Jähriger von Auto überfahren und mitgeschleift

Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der 26-Jährige in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme fanden die ermittelnden Beamten der Verkehrspolizei mehrere Fahrzeug- und Trümmerteile eines VW des Typs Golf 6.

Verdächtige Person und Fahrzeug ermittelt

Inzwischen konnte die Polizei mittlerweile das benutzte Fahrzeug und auch eine tatverdächtige Person ermitteln, die als Fahrer des sichergestellten VW Golfs in Frage kommt. An dem in Schramberg-Sulgen ermittelten schwarzen VW Golf des Typs 6 konnten entsprechende Beschädigungen an der Fahrzeugfront und auch eindeutige Blutantragungen und sonstige Spuren um Unterbau des Autos festgestellt werden. Bei der ermittelten und der Tat dringend verdächtigen Person handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, der auch Fahrzeughalter des mittlerweile sichergestellten Unfallfahrzeugs ist.

Derzeit dauern die von der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil geführten Ermittlungen noch an und die Polizei bittet nach wie vor um Zeugenhinweise zum Unfall oder auch zu sonstigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall. Personen, die zum Unfallhergang Angaben machen können oder sonst in den frühen Morgenstunden des Samstags entsprechende Wahrnehmungen im Bereich der Straße "An der Steige" gemacht haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Verkehrspolizei Zimmern o. R., Telefon 07 41/34 87 90 oder mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen 0 74 61/94 10 in Verbindung zu setzen.