Schonach Wiha verzeichnet Rekord-Monate

Der Schonacher Handwerkzeughersteller für 2018 gut aufgestellt. Bei der Weihnachtsfeier wurden langjährige Mitarbeiter geehrt, darunter auch Firmeninhaber Wilfried Hahn.

Zum Jahresende gehört für die Belegschaft der Firma Wiha und ihrer Geschäftsleitung die gemeinsame Weihnachtsfeier im Haus des Gastes zu einer langjährigen Tradition. Diesmal feierte man in festlicher Atmosphäre nicht nur ein erfolgreiches Jahr mit gleich zwei Rekord-Monaten, die das Geschäftsjahr einrahmten. Im Mittelpunkt des Abendprogramms standen die langjährigen Mitarbeiter, die für ihre Betriebszugehörigkeiten geehrt wurden. Es war ein Jahr des stetigen Wachstums, wichtiger Entwicklungsschritte, herausfordernder Projekte und strategischer Weichenstellungen. Vor allem aber unterstrich Wilhelm Hahn, Geschäftsführer von Wiha, zwei Meilensteine des Jahres in seiner Rede. Sowohl im März als auch im November gab es ein Allzeit-Rekord-Ergebnis.

Noch nie wurden solche Monatsumsätze und vergleichbar hohe Auftragseingänge beim Handwerkzeughersteller verzeichnet. „Wir würden jedoch lügen, wenn wir unser Wachstum und den Entwicklungsprozess, in dem wir uns befinden, als einen einfachen Durchmarsch bezeichnen“, räumt Hahn ein und erklärt weiter: „Veränderungen unterschiedlichster Natur, wie zum Beispiel die letzte Etappen einer weltweit umfassenden IT-Systemumstellung, waren und sind notwendig. Mutige Entscheidungen, wie Großinvestitionen in Maschinenanlagen oder das Eingehen neuer Handelskooperationen mit bisher unerreichten Auftragsvolumina, müssen in jedem Unternehmensbereich getroffen werden.“

Für die Beschreibung der vielseitigen Aktivitäten in Richtung Marken- beziehungsweise Image-Stärkung gab Ronny Lindskog, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Einblicke in unterschiedliche Felder. Sei es die positive Entwicklung des Schonacher Outlet-Shops, die stark wachsende Facebook-Fangemeinde oder das Aufbrechen zu neuen Ufern, wie einer Sponsoring-Partnerschaft mit dem SC Freiburg oder der Kooperation zum chinesischen Smartphonehersteller-Riesen Xiaomi. „Gemeinsam werden wir auch 2018 unsere Strategie verfolgen und zielstrebig darauf zu arbeiten. Die noch stärkere Fokussierung auf die Elektriker-Branche und die daran orientierte Ausweitung des Sortiments an VDE-Werkzeugen geben uns die Richtung vor“, sagt Lindskog abschließend zum Ausblick. Nach Dinner und Dessert kam der feierliche Teil der Jubilarehrungen, die alljährlich zu den abendlichen Höhepunkten zählen.

„Es ist großartig, solch eine große Runde aus langjährigen Mitarbeitern ehren zu dürfen. Von zehn bis hin zu 40 Jahren haben diese Menschen für das ganze Team tolle Arbeit geleistet und ein Stückchen Wiha-Geschichte mitgestaltet.“ Die Ehrung der zehn- und 20-jährigen Jubilare wird in diesem Jahr in privaterem Rahmen separat im Hause Wiha stattfinden. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit werden dabei geehrt: Michael Richter, Maik Laukien, Helena Philipp, Karsten Zirkler, Katrin Neubronner, Dirk Del Fabro, Alexandra Haas, Jürgen Müller, Daniel Schütt, Domenico Tafuto, Sabine Merz, Christoph Saier, Carolin Bischoff, Dirk Schuler, Jennifer Nagel, Sabine Ettl, Maria Herud, Rais Rustanow.

Für ihre 20-jährige Betriebszugehörigkeit sind Gerd Heizmann, Martin Schätzle, Wilhelm Schmidt, Uwe Neumann, Andreas Funk, Peter Bechler, Waldemar Schmidt, Peter Lauster, Alexander Kolomizin, Peter Kuzenko und Heinrich Weigandt zu Wiha eingeladen. Folgende Jubilare nahmen im Haus des Gastes ihre Gratulationen für 25 Jahre vor großem Publikum entgegen: Elisabeth Malsam, Thomas Schätzle, Christoph Faller, Katja Fischer und Valentin Rommel. Siegfried Duffner und Bruno Kaiser können sogar bereits auf 30 Jahre Wiha-Geschichte zurück blicken.

Als Dreiergespann, das bisher sogar 40 Jahre an der Unternehmensentwicklung Anteil hatte, gebührten Gerhard August und Peter Pfaff besonderen Dank und Ehre – gemeinsam mit einem ganz speziellen Jubilar: Geschäftsleitungsmitglied und Unternehmensinhaber Wilfried Hahn, der selbst noch mit ganz persönlichen, rückblickenden Worten seine Erinnerungen und Erfahrungen mit seiner Belegschaft teilte.

Es folgte darauf die Präsentation des Wiha-Ideenmanagements und die daraus umgesetzten Maßnahmen sowie konkreten Erfolge. Eine stimmungsvolle Mitarbeiter-Showeinlage gab im Anschluss den Auftakt für den lockeren Teil des Abends. Wie jedes Jahr wurde über einen Losverkauf zur Teilnahme an der Tombola mit vielen Überraschungen gelockt. Die Erlöse und die aus den Einnahmen des Barausschanks im Foyer werden traditionsgemäß für einen guten Zweck gespendet. Mit Tanz und ausgelassener Stimmung ging es weiter.