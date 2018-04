Schonach Teppichfliesen werden in Schonach zu Skiern

120 Grundschüler wetteifern bei Hallenwinterspielen an fünf Stationen in den nordischen Disziplinen.

Nach den erfolgreichen olympischen Winterspielen in Pyeongchang veranstaltet auch die Dom-Clemente-Schule Schonach in Zusammenarbeit des Skiteams Schonach-Rohrhardsberg ihre eigenen Hallenwinterspiele. Pauline Dold, die seit August ihren Freiwilligendienst (FSJ) in Schule und Verein absolviert, erarbeitete fünf verschiedene Stationen, die die 120 Grundschüler bewältigen müssen. Und das ganz im Sinne der nordischen Disziplinen. So wurden Teppichfliesen kurzerhand zu Langlaufskiern, mit denen ein Parcours bewältigt werden musste. In der zweiten Station war Teamgeist gefragt. Auf einem paar Holzski mussten immer zwei Kinder hintereinander stehen und eine Strecke gemeinsam ablaufen. „Bei dieser Station merkt man sofort, ob die Kinder im Team arbeiten können oder nicht“, so die 19-jährige FSJlerin. Denn nur wer sich auf das Kommando des anderen verlassen konnte, meisterte die Strecke auch am schnellsten.

In der dritten Station, dem Biathlon, war sowohl Schnelligkeit als auch Zielgenauigkeit gefragt. Um einzelne Hütchen ging es zum Biathlonstand. Pro Fehlwurf eines Balles in eine Kiste, musste statt einer Strafrunde eine Liegestütz mit anschließendem Strecksprung gemacht werden. Viele Kinder weckten gerade bei dieser Station der Ehrgeiz, denn sie wollten alle Bälle in die Kiste versenken.„Gleichgewicht“ hieß die vierte Station. Wer in dem anspruchsvollen Terrain den Boden berührte, bekam einen Minuspunkt. Vor allem im Skisport spielt das Gleichgewicht eine große Rolle. Denn nur wer koordinativ in der Lage ist das Gleichgewicht zu halten, hat später eine bessere Kontrolle auf den Skiern.

Die fünfte Station simulierte den Absprung beim Skispringen. Hier galt es fünf geschlossene weite Sprünge zu absolvieren. „Zum Teil sind die Erstklässler weiter gesprungen als Viertklässler. Das hätte ich nicht gedacht“, resümiert Pauline Dold die Skisprung-Station. In dieser Woche veranstaltet sie die Siegerehrungen der Hallenwinterspiele in den einzelnen Klassenstufen. Die für Pauline Dold Verantwortlichen – Sabine Emde, Schulleiterin der Dom-Clemente-Schule Schonach und Heidi Spitz vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg – waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des sportlichen Vormittags. „Pauline hat ihr FSJ-Projekt sehr gut geplant und durchgeführt. Sie kann zufrieden mit ihrer Arbeit sein“, lobte Spitz die junge Schonacherin, die sich nach dem Abitur 2017 für ein FSJ entschieden hatte.