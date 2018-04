Schonach Tennis im ersten Jahr ganz kostenlos

Der Schonacher Tennsiclub geht neue Wege: Für Interessenten läuft das Freizeittraining zum Auftakt ganz ohne Beiträge. Mehr Mitglieder für den Verein sind das Ziel.

Der Tennisclub Schonach hatte zur Hauptversammlung ins Hotel „Rebstock“ eingeladen. Der Vorsitzende Georg Mesarosch begrüßte die Gäste, darunter auch Bürgermeister Jörg Frey. In seinem Jahresbericht beklagte Mesarosch die geringe Nutzung der Tennisanlage im Obertal. Den Spielbetrieb hielten aktuell noch die Senioren am Mittwoch und die Freizeitgruppe am Freitag hoch. Er fand es schade, dass auf der schönen Anlage im Obertal nicht mehr Betrieb sei. „Das tut richtig weh“, erklärte er.

Schriftführer Volker Kölsch berichtete von zwei Arbeitseinsätzen im April, bei denen die Plätze vorbereitet wurden. Immerhin, so Kölsch, sei erfreulich, dass die Freizeitgruppe doch recht aktiv ist und unter Trainer Wenzel Kopecky an 14 Freitagen trainierte, davon aufgrund des schlechten Wetters acht Mal in der Tennishalle in Furtwangen. Ansonsten gebe es eben noch die Senioren, und insgesamt wolle man versuchen, den Spielbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Den dritten Platz abzugeben, so Kölsch, sei die richtige Entscheidung gewesen, mit zwei spielbaren Plätzen komme man vollauf zurecht. Die Plätze werden in den nächsten Tagen wieder gerichtet, ab Mai soll der Spielbetrieb wieder möglich sein.

Kassierer Dirk Schneider musste von einem leichten Minus berichten. Dies rührte daher, so Schneider, dass zwei Schonacher Firmen, die zwei Plätze für die Mitarbeiter vorhielten, das Engagement aufgrund von mangelndem Interesse zurückgezogen haben. Schneider schlug vor, die Plätze auch für Firmen außerhalb Schonachs zu bewerben. Insgesamt aber, so erklärte er, sei die finanzielle Lage entspannt, da man noch genug Rücklagen habe. Die Entlastung des Vorstands übernahm Bürgermeister Jörg Frey mit Zustimmung der Mitglieder. Er dankte dem Verein für sein Engagement und freute sich, dass der Spielbetrieb im Obertal erhalten bleibe – das sei wichtig, so Frey.

An den Beiträgen änderte man nach Abstimmung der Mitglieder nichts. Ändern wird sich aber etwas am Freizeittraining. Bisher mussten die Spieler für das Training zwar kein Mitglied sein, es wurde aber eine Kostenbeteiligung für den Trainer und die Plätze fällig. Nun will der Tennisclub aber andere Wege gehen. Im ersten Jahr will man das Training kostenlos anbieten, den finanziellen Aufwand für Plätze beziehungsweise Halle und Trainer übernimmt der Verein. So hofft man, dass sich doch wieder mehr Freunde des Tennissportes finden lassen und nach dem Schnupperjahr Mitglied beim TC werden. Der Vorsitzende Georg Mesarosch betonte, dass dann auch das erste Mitgliedsjahr frei sei, Beiträge werden dann erst im zweiten Jahr fällig. Die Mitglieder trugen die Entscheidung einstimmig mit.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurde Georg Mesarosch als Vorsitzender bestätigt, ebenso Schriftführer Volker Kölsch, die Beisitzer Roland Aliprandi und Matthias Förtsch sowie Kassenprüfer Hans-Peter Brehm. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden konnte nach dem Rückzug von Amtsinhaber Nicolas Riehle nicht mehr besetzt werden.