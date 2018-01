Schonach/Schönwald Sportler aus acht Nationen zum Alpencup erwartet

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat einmal mehr den Skiclub Schonach mit der Durchführung des Alpencups in der Nordischen Kombination und im Skispringen beauftragt.

Eigentlich hätte die Wintersportveranstaltung für den Nachwuchs vom 12. bis 14. Januar wieder im Skidorf stattfinden sollen. Aufgrund der massiven Regenfälle in den ersten Tagen des Jahres, die das Sturmtief Burglind mit sich brachte und mangels genügend Schnee mussten die Schonacher das Programm ändern.

„Wir mussten die beste Lösung für die Sportler suchen“, informiert Heidi Spitz vom Schonacher Organisationskomitee. „Daher finden die Springen nun auf der Adlerschanze in Hinterzarten und die Langläufe im Rothaus-Loipenzentrum in Schönwald, wo es noch genügend Schneedepots gibt, statt“.

Im heimischen Skistadion im Wittenbach sei die Durchführung der Langläufe einfach nicht möglich, fährt Spitz fort. Die natürliche und maschinell erzeugte, weiße Pracht, die noch vorhanden sei, reiche dafür einfach nicht mehr aus. Auch die Langenwaldsprungschanze könne nicht mit der Pistenwalze präpariert werden. Dort gebe es zwar auch noch Schnee, doch sei er aufgrund der aktuellen, warmen Temperaturen zu weich.

Das Ganze sei schon etwas verrückt, wenn man zurückblicke. „Vergangenes Jahr gab es Anfang Januar ein Schneechaos. Es hat wahnsinnig geschneit bei den Wettbewerben und dieses Jahr haben wir, wie es aussieht, genau das Gegenteil. Was 2017 zu viel war, haben wir jetzt zu wenig Schnee“, so Spitz. Sie und die weiteren Verantwortlichen des SC-Schonach sind froh über die gute Zusammenarbeit mit dem SC Hinterzarten, dem SC Schönwald und dem Förderverein Biathlon. Mit deren hilfreicher Unterstützung könne der SC Schonach den Alpencup erneut veranstalten. Da der SC Hinterzarten am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag noch Alpencup-Spezialspringen veranstaltet, wurde das Programm für die Kombinierer von drei auf zwei Wettbewerbe verkürzt.

Erwartet werden 90 Nachwuchsathleten der Jahrgänge 1998 bis 2005 aus den acht Nationen Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Polen und Deutschland zum Alpencup. Auch heimische Sportler sind voraussichtlich am Start. Untergebracht sind die auswärtigen Wintersportler, 60 Herren Nordische Kombination, 30 Damen Skisprung/Nordische Kombination, in Schonach und Hinterzarten.

Adlerschanze in Hinterzarten: 17 Uhr Offizielles Training Damen/Herren, anschließend Sprungwettbewerb Damen/Herren.9 Uhr zweiter Sprungwettbewerb Damen/Herren (Hinterzarten); 15 Uhr Kombinationslanglauf, zehn Kilometer Herren/Fünf Kilometer Damen im Rothaus Loipenzentrum Weißenbach in Schönwald.9 Uhr Kombinationslanglauf, fünf Kilometer Herren/2,5 Kilometer Damen im Rothaus Loipenzentrum.