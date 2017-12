Schonach Selbstbehauptungskurse für Schüler in Schonach sind beliebt

Kampfsportler Bernd Hofmeier leitet Grundschüler an Dom-Clemente-Schule an.

Bernd Hofmeier findet seine Mission so wichtig, dass er sie zu seinem Beruf gemacht hat. Der junge Mann ist seit vielen Jahren begeisterter Kampfsportler und hat sich im Ju-Jutsu-Verband weitergebildet, so dass er nun spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche nach dem Ampelprinzip anbietet.

Was aber ist das? Grün steht für Prävention. In diesem Schritt weist Hofmeier auf das Erkennen gefährlicher Situationen hin und was man tun kann, um sie zu vermeiden. „Wir werden in den Kursen oder auf Elternabenden oft gefragt, wie man sich auf eine gefährliche Situation oder eine Bedrohung vorbereiten kann, die man zumeist noch gar nicht kennt, oder ob es eine Technik gibt, mit der man aus allen Situationen heraus kommen kann“, so der Kursleiter.

Leider gebe es kein Patentrezept. Da sei nicht die eine Technik, die alle Probleme und Situationen löse. Es gebe nicht die Selbstverteidigungstechnik, die schmerzfrei einen Angriff beende und den Angreifer nebenbei möglichst freundlich kampfunfähig mache. „Daher bieten wir ein Baukastensystem an, das verschiedene Handlungsmöglichkeiten für unterschiedliche Situationen aufzeigt“, erfahren interessierte Eltern. Seit einigen Jahren schon gibt es für die Viertklässler der Dom-Clemente-Schule Schonach diese Selbstbehauptungskurse. Der Förderverein sponsert diese, einen Eigenanteil müssen die Eltern aufbringen. Dennoch sind praktisch alle Kinder mit dabei. An zwei Tagen, für jede der Grundschulklassen extra, findet der Kurs in der Aula statt. Zunächst herrscht viel Lärm in der kleinen Halle – die Kinder lernen, Beleidigungen zu hören – und sie einfach zu ignorieren.

„Wie kamst du dir vor, als deine Beleidigungen einfach ignoriert wurden?“, fragt Hofmeier eines der Kinder. „Irgendwie blöd“, gibt es zu. „Wir wollen die Kinder stärker und mutiger machen, ihnen Selbstbewusstsein vermitteln“, erzählt der Coach.

Dazu gehöre auch am Ende die Selbstverteidigung – und dazu nimmt der Trainer auch die Eltern in die Pflicht. Er sucht sich gleich einen Mann aus, der kräftiger als er wirkt. Mit spielerisch wirkender Leichtigkeit schafft es der Coach, sich gegen den starken Mann zu behaupten, sich aus seinem Griff zu befreien – was den Kindern sichtlich Mut macht. Sie lernen noch, was man gegen einen Schlag, mit oder ohne Schlagwerkzeug am einfachsten macht.

„Nicht mit mir“ heißt das Kurssystem, das auch zur Deeskalation von gefährlichen Situationen helfen soll. „Wir werden es weiterhin anbieten“, ist sich die Schulleiterin Sabine Emde sicher.