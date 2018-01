Schonach Schonacher Turner entfachen ein Feuerwerk der Unterhaltung

Der bunte Abend beim Turnverein begeistert das Publikum im Schonacher Haus des Gastes mit Akrobatik, Showtanz und Comedy.

Am Freitag- und Samstagabend präsentierte der Turnverein Schonach im Haus des Gastes vor nahezu voll besetztem Haus ein Feuerwerk an Akrobatik, Showtanz und Comedy – der bunte Abend hatte seine Erwartungen wieder einmal mehr als erfüllt und hinterließ ein begeistertes Publikum.

Das etwas sperrige Motto „Kuntergrau und dunkelbunt“ nahmen die drei bewährten Moderatoren Mirja Straub, Thomas Faller und Michael Gantert gekonnt in ihren Ansageparts auf: Es herrschte alleine hier schon Unterhaltung pur, ein Zeugnis dafür, dass beim bunten Abend des Turnvereins von A bis Z einfach alles stimmt.

Das Opening entführte das Publikum mitten in die Vorbereitungen der beliebten Showveranstaltung: Markus Schwer hatte ein Making-of gefilmt, dass mit passender Musik hinterlegt, in den Eröffnungstanz der Mädchen-Leistungsriege unter der Leitung von Zoe Kern mündete.

Ausgiebig gelacht wurde bei den drei Comedyeinlagen, die ideal unter die Tanz- und Turnauftritte gemischt waren und das Programm somit mottogetreu bunt durchmischten. Antje Velten, Kerstin Hör und Tanja Lehmann zeigten, dass man als Müllmann das Jonglieren beherrschen sollte. Ein Kinobesuch der anderen Art offenbarte das Schauspieltalent der TV-Mitglieder ebenso wie der Auftritt der beiden Handwerkerinnen Tanja und Lilia Lehmann, die mit ihrer Leiter ganz schön zu kämpfen hatten.

Als „Gemischte Gruppe“ traten die Nachwuchsturner unter der Leitung von Zoe Kern und Hansjörg Faller unter dem Motto „China“ auf. In ihren gelben Kimonos legten sie ein akrobatisches Kunststück nach dem anderen auf das Parkett. In ferne Länder, gar in die mexikanische Unterwelt, entführte die Tanzgruppe von Tanja Herdner. Allein der Kostümierung galt ein „Wow“, die tadellos umgesetzte Choreografie machte den Auftritt schließlich perfekt.

Die Leistungsriege der Mädchen hatte beim bunten Abend die „Lizenz zum Töten“: Trainerin Anne Schorpp studierte mit den jungen Turnerinnen einen Auftritt zum James Bond Soundtrack ein. Als „DHL TV-Express“ war die Leistungsriege der Jungen unterwegs. Bei ihrer buchstäblich rasanten Paketzustellung flitzten sie nur so über die Bühne, eine akrobatische Einlage folgte in Sekundenschnelle auf die andere. Hansjörg Faller und Markus Schwer zogen mit ihren Jungs eine fabelhafte Show ab.

Die TV-Mädels um Zoe Kern präsentierten einen Tanz namens „Seduction“, worauf das bewährte Trio Nadine Burger, Philipp Kuner und Christian Scherer durch den Dschungel turnte. Klassisches Kunstturnen erlebte das Publikum durch die beiden Turngruppen von Zoe Kern und Hansjörg Faller.

Die Showtanzgruppe „Delicious“ unter der Leitung von Ramona Gutemann lud ins Badezimmer zu einer kleinen Dusche ein. In ihren pinkfarbenen Handtüchern performten sie einen amüsanten Auftritt, der für beste Unterhaltung sorgte. Während Zoe Kern in einem Soloauftritt mit ihrem eigenen Schatten tanzte, begaben sich Birgit Hansmann, Inge Steblaj und Ute Spath mit der Gymnastikgruppe auf die Jagd.

Anspruchsvoll sollten die beiden finalen Auftritte wieder werden: Die „Hot Steps“ unter der Leitung von Antje Velten hatten ein „Taktwerk“ einstudiert, bei dem jede Bewegung auch genauestens getaktet und umgesetzt war. Die Leistungsriege der Männer begab sich unter Anleitung von Markus Schwer in die Welt der Eisprinzessin. Die beliebte Disneyfigur hatte es auch ihnen angetan, und so turnten sie in ihren Märchenkostümen über die Bühne – Akrobatik gespickt mit Comedy, eine Kombination, die der TV Schonach bestens beherrscht. Beim großen Finale kamen nochmals alle Akteure auf die Bühne. Vorsitzender Philipp Kuner, der selbst bei mehreren Auftritten mitwirkte, dankte allen Beteiligten auf und hinter der Bühne sowie beim Küchen- und Barteam, das an beiden Abenden für das leibliche Wohl der Besucher sorgte. Großer Dank galt insbesondere Oberturnwart Hansjörg Faller. Er zeichnete erneut für das kurzweilige Programm verantwortlich, das von der heimischen Firma Impuls ins rechte Licht gerückt wurde.

Die Musikunterhaltung zwischen den Darbietungen, bei der Verlosung und zum Ausklang des Abends übernahm Alleinunterhalter „Andy“.