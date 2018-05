Schonach Schonacher Luftgewehrstand wird elektronisch

Die Freude bei den Sportschützen war in der Hauptversammlung groß. Nach erfolgreicher Sponsorensuche können sie den Luftgewehrstand mit einer elektronischen Trefferanlage ausstatten. Und die ersten Bauteile dazu sind bereits bei Oberschützenmeister Peter Börsig gelandet.

Außerdem machten ihn die Rückmeldungen der Sponsoren stolz auf das Vereinsklima. Vieles hatten die Schützen in den vergangenen Jahren in Eigenleistung gestemmt und sich als zuverlässigen Aktivposten im Dorfleben bewährt. Das bewegte offenbar viele dazu, diese Anschaffung mit einem Kostenrahmen von 32 500 Euro zu unterstützen, so Peter Börsig.

Weniger erfreulich verlief die Aufbewahrungskontrolle der Waffen. Für den großen Tresor muss der Sportschützenverein einen neuen, eigens dafür zugelassenen Waffenschrank anschaffen. Ob dies tatsächlich eine Verbesserung der Sicherheit bedeutet, stellte der Vorsitzende in Frage. Er blickte auf ein sportlich und gesellschaftlich erfolgreiches Jahr zurück.

Positives vermeldete Sportwart Armin Oßwald. Die Schonacher waren bei den Kreis- und Landesmeisterschaften vertreten und bestritten ihre Rundenkämpfe. Die vorbildliche Nachwuchsarbeit zeigt sich bereits bei der Zugehörigkeit der aktiven Mannschaften. Jugendleiter Christian Hug lobte seine Nachwuchstruppe für ihre sportlichen Erfolge und ihr Engagement im Verein.

Eine sehr erfreuliche Kassenentwicklung präsentierte Franz Ketterer. Allerdings warnte er auch, dass nach der Sanierung der Luftgewehranlage sich das Polster aufgelöst haben dürfte und forderte, weiterhin mit Bewirtungen die Kasse zu füllen. Prüfer Günter Hummel bestätigte ihm eine einwandfreie Arbeit, wie auch Florian Wissler, der die Jugendkasse führt. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands durch Bürgermeister Jörg Frey folgte die Versammlung einstimmig.

Oberschützenmeister Peter Börsig, Schriftführer Marbot Kienzler und der zweite Jugendleiter Hartmut Körbel wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie Beisitzer Günter Hummel, Kassenprüfer Franz Hör und zweiter Fitness-Trainer Frank Hummel. Florian Wissler bleibt Vorsitzender und Kassierer der Schützenjugend, Nils Hummel ist sein Stellvertreter.