Schonach Schonacher Kinderumzug so groß wie nie

Vereine, Schüler und ganz kleine Narren geben ein buntes Bild ab und die Kurkapelle ist als Möhren dabei.

Schonach – Ein farbenprächtiger Umzug bot sich den Zuschauern in Schonach. Narrenzunft, Musikkapelle, Kindergarten und Schule gaben ein tolles Bild ab. So viele Teilnehmer hatte der Kinderumzug schon lange nicht mehr gesehen. Angeführt von Narrenpolizei und Zunfthexen zog die bunte Schar vom Narrenbrunnen aus um das Dorf. Die Kurkapelle durfte natürlich nicht fehlen, die war dieses Jahr als Möhren unterwegs. Es folgten der Narrenrat und eine große Zahl an Geißenmeckerern und –mägden. Dann kamen die Kindergartenkinder. Die waren heuer als kunterbunter Zirkus verkleidet, wilde Löwen, Dompteure, Clowns und Zauberer waren da zu sehen.

Die erste bis vierte Klasse der Dom-Clemente-Schule zeigte sich als Märchenwald. Verschiedene Märchen waren da zu sehen, Rotkäppchen etwa oder die sieben Zwerge und der Froschkönig. Rund ums Dorf fanden sich auch etliche Zuschauer an den Straßen und klatschen dem Umzug Applaus. Am Rathaus dann nahm Ozumei Johnny Kienzler Bürgermeister Jörg Frey die Schlüssel ab. Man wolle nun alles wieder gerade biegen, was so in der letzten Zeit schief lief, vor allem wolle man dafür sorgen, das der Kurpark in diesem Sommer auch tatsächlich fertig werde. Frey fand das ganz löblich, bezweifelte aber, dass die Narrenzunft, die ja nicht mal Jesus und Moses unterscheiden könne, das tatsächlich bis zum Aschermittwoch schaffen würde. Ozumei Kienzler dankte allen Umzugsteilnehmer, er zeigte sich sicher, dass bei so vielen begeisterten Kindern die Fasnet auch künftig in Schonach Bestand haben werde. Für die kleinen Narren gab es dann noch etwas Süßes.