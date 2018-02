Schonach Schonacher Kinder erleben besondere Lesung

Armin Pongs und Dave Anderson begeistern die Schüler in der Dom-Clemente-Schule mit der Autorenlesung des Kinderbuchautors und der musikalischen Begleitung.

Schonach – Ein leidenschaftliches Plädoyer fürs Lesen erlebten die Dom-Clemente-Schüler der Klassen eins bis fünf bei der Autorenlesung mit dem Kinderbuchautor Armin Pongs. Zum zweiten Mal gastierte der Schriftsteller mit seinem musikalischen Partner Dave Anderson in der Aula der Schonacher Schule und erlebte begeisterungsfähige Schüler. Der Freundeskreis der Dom-Clemente-Schule hatte dieses tolle Erlebnis möglich gemacht.

„Lesen macht reich“, lautete die grundsätzliche Botschaft Pongs, die er mit dem Lied „Lesemillionär“ unterstrich. Die Dom-Clemente-Schüler sangen die Lieder lautstark mit und bewiesen ihre Textsicherheit. Ein besonderer Tag beginne mit einer besonderen Geschichte, erzählte Armin Pongs. Er will für jeden Tag des Jahres eine Erzählung schreiben, die ersten 31 für den Januar gibt es nun als Buch. „Darin ist eine Geschichte, die in Schonach, Schönwald und Triberg spielt“, so Armin Pongs. Alle Dom-Clemente-Schüler werden sie erhalten und er forderte sie auf, für ihn ein Bild dazu zu malen. Für die Lesung allerdings hatte er die neuesten Abenteuer von Krokofil und seinen Freunden ausgewählt. In seinem neuesten Buch erzählt er die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten fertig, denn Kokofil, Frechdachs, Brillen-Bär und Biber-Bernd greifen in die Handlung ein.

Im Gespräch erzählten die Kinder von den Bildern, die in ihren Köpfen entstanden und Armin Pongs ließ auf leichte, spielerische Weise das Erlebnis Lesen für die Kinder greifbar werden. In die Geschichte hatte Armin Pongs geschickt Botschaften verpackt. So erklärt der Esel der Bremer Stadtmusikanten: „Lesen und Schreiben sind die Schlüssel zur Welt“. Und der Hund fügt dem hinzu, dass diese beiden Fertigkeiten die Eintrittskarten in ein gutes Leben seien. Lesen rege die Fantasie an und lässt Bilder im Kopf entstehen, so Armin Pongs.

„Durch das viele Lesen entsteht euer Reichtum, und der bleibt ein Leben lang im Kopf“, legte er den Schülern die Bücher ans Herz. Sie alle versprachen ihm, mehr zu lesen, weniger Fernseher zu schauen und den Computer auch mal auszulassen.

Eine musikalische Exkursion zur Farbe Grün, ließ bei den jungen Zuhörern ein Gefühl für die verschiedenen Schattierungen entstehen. Ein Vertreter jeder Klasse schaffte es, sich eine Lesemuschel zu erkämpfen. „Mit ihr liest man besser“, beschrieb Armin Pongs die Wirkung und überließ es den Lehrern, wie sie mit dieser Kostbarkeit umgehen werden. Für ihr Versprechen, weniger Multimedien zu konsumieren und viel mehr zu lesen, schenkte Armin Pongs jedem Schüler per Handschlag einen Mondstein mit Sternenstaub, der vor schlechten Träumen bewahrt. „Denkt dran, Lesen macht reich“, entließ er die beiden ersten Klassen in die Pause. Danach gestalteten sie mit den größeren Schülern in der Schreibwerkstatt Texte.