Schonach Schonacher Förderverein besucht Strohmuseum

Dass Historie kein alter Hut ist, wissen die Mitglieder des Fördervereins Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach, deshalb erkundeten sie die Geschichte der Strohverarbeitung.

Schonach – „Vom Röhrli zum Schnürli“ – unter diesem Motto lud der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach Mitglieder und Interessierte zu einer Tagesfahrt nach Wohlen im Aargau (Schweiz) ein. 39 Interessierte waren dieser Einladung gefolgt und erlebten einen aufregenden und interessanten Tag. Mit dem Reisebus ging es von Schonach aus nahezu drei Stunden bis zum Ziel.

In zwei Gruppen aufgeteilt, erhielten die Strohfreunde dann unter fachkundiger Führung faszinierende Einblicke in das moderne Museum. Es befindet sich in der von Strohfabrikanten August Isler 1860 klassizistisch erbauten und auf beeindruckende Weise 2013 zum Museum umgestalteten Villa Isler im Park von Wohlen.

Vorindustrielle Zeit

Nach einer multimedialen Einstimmung zur Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie durften die Ausflügler beeindruckende Einsichten in die Strohverarbeitung gewinnen. Es begann mit der vorindustriellen Zeit, in der – wie einst in Schonach – viele Heimarbeiterinnen wahre Kunstwerke aus Stroh erschufen. Ob die Herstellung der anschließend kunstvoll verarbeiteten Strohschnüre aus Strohhalmen oder das mühsame Erstellen von Strohplatten aus aufgeschlitzten, geplätteten und aufgeklebten Strohhalmen, alles wurde zeitgemäß und ansprechend ausgestellt und vorgeführt. Für die Kinder gab es eigene Entdeckerkisten mit Forschungsaufgaben und Suchaufträgen.

Als die Massenproduktion begann

Im ersten Stock erfuhr man anschaulich, wie die industrielle Produktion in den Vordergrund rückte, die Massenproduktion begann. Aber auch der Untergang der Hutindustrie im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde durch eine leere Vitrine originell thematisiert. Besonders witzig war das denkmalgeschützte ehemalige Badezimmer zu neuem Leben erweckt worden. Unter einer Auswahl von Strohhüten konnte jeder Besucher dort wählen und im Spiegel Fotos von sich machen lassen, die zur großen Freude aller anderen dann an der Rezeption des Museums auf einem Monitor angeschaut oder gleich per E-Mail nach Hause geschickt werden konnten.

Das Strohmuseum in Wohlen ist alles andere als ein alter Hut und wirklich ein absolutes Highlight nicht nur für jeden Anhänger der Strohflechterei. Beeindruckt und begeistert versammelte man sich abschließend zu einem Kaffee und einem Stück original Wohlener Strohhuttorte. Die Rückfahrt war geprägt von guter Stimmung und alle waren sich einig, dass der Ausflug rundherum gelungen war.