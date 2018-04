Schonach Schonach hat jetzt einen zweiten Defibrillator

Am Gesundheitszentrum in der Schonacher Sommerbergstraße wurde auf private Initiative ein Defibrillator installiert, der im Notfall für die Öffentlichkeit zugänglich und von medizinischen Laien bedienbar ist.

Schonach – Manchmal entscheiden nur wenige Minuten über Leben und Tod. Beispielsweise, wenn das Herz in eine lebensgefährliche Rhythmusstörung gerät. Dann ist es gut, wenn ein Defibrillator in der Nähe ist, der bei einem Notfall mittels Elektroschocks den normalen Herzrhythmus wieder herstellt.

Ein vollautomatischer Defibrillator hängt seit kurzem an der Außenwand neben der Eingangstür des Gesundheitszentrums in der Sommerbergstraße. Inhaberin Claudia Burger ließ das teure und wichtige Gerät dort auf eigene Kosten installieren. Es steht ihrer Praxis und der Öffentlichkeit zur Verfügung. In der im August vor zwei Jahren eröffneten Einrichtung der heimischen Physiotherapeutin gehen sechs Tage die Woche so viele Menschen, Jung und Alt, ein und aus, treiben im Fitnessstudio Sport, dass es ihrer Meinung nach wichtig ist, ein solches Gerät vor Ort zur Verfügung zu haben. Mittlerweile beschäftigt die Physiotherapeutin, die sich im Mai 2012 selbstständig gemacht hat, 15 Mitarbeiterinnen. Sie alle wurden mit der Handhabung des Defibrillators vertraut gemacht. Sie könne im Ernstfall also auch Hilfestellung geben.

„Auch wenn man keine Schulung hatte, braucht man vor der Handhabung des Defi keine Angst zu haben“, betont die junge Mutter. „Sogar Kinder können ihn bedienen“, sagt Claudia Burger und ihr Vater Thomas macht darauf aufmerksam, dass sich das mehrsprachige Gerät leicht bedienen lässt. „Es leitet einem im Ernstfall und gibt dem Nutzer genaue Anweisungen, was zu tun ist. Man braucht keine Angst zu haben, etwas falsch zu machen“, hofft Claudia Burger, mögliche Bedenken auszuräumen. „Es ist klasse, wenn ein solch hilfreiches Gerät zur Verfügung steht. Wir hoffen jedoch, dass es nie gebraucht wird“, betont Schonachs Bürgermeister Jörg Frey vor Ort. Er ist ihr dankbar, dass sie die Initiative ergriff, einen Defibrillator am Gesundheitszentrum anbringen ließ und diesen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Auch das Rote Kreuz und die Ärzte seien froh, dass es solch eine Möglichkeit hier gibt.

Einen weiteren Defibrillator der Gemeinde gebe es auf der anderen Seite des Kurparks, informiert der Bürgermeister. „Das Gerät befindet sich aktuell zwar noch im Haus des Gastes, wird aber am neuen Behinderten-WC neben dem gemeindeeigenen Bistro angebracht, sobald dieses zur Verfügung steht“, sagte Frey. Wie er weiter informierte, erfolge die Erstellung der neuen Behinderten-Toilette in Absprache mit Axel Fehrenbach, der kürzlich zum Behindertenbeauftragten der Gemeinde berufen wurde. Er fungiert im Ort nun als Ansprechpartner und Anlaufstelle für Menschen mit Handicap.

Defibrillatoren werden auf Intensivstationen, in Operationssälen, in Notaufnahmen, sowie in Fahrzeugen des Rettungsdienstes bereitgehalten. Seit den 1990er-Jahren werden Defibrillatoren in Form automatisierter externer Defibrillatoren auch zunehmend öffentlich zugänglich für eine Anwendung durch medizinische Laien bereitgestellt. Ein Defibrillator verbessert die Chancen einer erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung, kann sie aber nicht ersetzen.