Schonach gab's schon in der Frühzeit – Film begeistert Senioren

Filmemacher Karl Koch überrascht mit seinen Erkenntnissen zu Schalensteinen beim Seniorenkreis.

Karl Koch hat vor mehr als 50 Zuschauern einen besonderen Film aus seiner Werkstatt gezeigt. Bei der erste Zusammenkunft des Seniorenkreises Schonach in 2018 sahen die Besucher „Frühzeitliche Spuren um Schonach“.

Schalensteine, Schanzen rund um Schonach, aber auch Mauerwerke aus dicken Granitblöcken – der Schonacher Filmemacher hatte in seinem halbstündigen Film vieles zusammen getragen. Er betonte er in seinen Kommentaren allerdings stets, dass vieles im Bereich der Mutmaßungen liege, schließlich gebe es keinerlei Zeitzeugen mehr.

Er konnte immerhin feststellen, dass die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes 743 Jahre zurückliegt, im Jahre 1275 sei Schonach erstmals urkundlich erwähnt. Was zugleich bedeute, dass man in sieben Jahren, also 2025, die 750-Jahr-Feier begehen könne.

Allerdings sei er sicher, dass schon lang vorher etwas los war in der Umgebung. Sein Blick auf die „Schanzen“ im Zinken Rensberg oder auf dem Rohrhardsberg widersprach dem Begriff „Schwedenschanze“ – er ordne sie eher dem Spanischen Erbfolgekrieg im 18. Jahrhundert zu.

Allerdings habe ein versprengtes Regiment der Nordmänner Schonach sehr wohl heimgesucht und Angst und Schrecken verbreitet. Sechs Bewohner seien grausam auch unter Anwendung des berüchtigten Schwedentrunks zu Tode gekommen.

Allerdings gebe es auch Hinweise aus der Bronze- und vielleicht sogar der Jungsteinzeit – diese liege in den so genannten Schalensteinen begründet. Zwar sei das Gros der Schalensteine wohl definitiv natürlich entstanden, dennoch könne man bei einigen wenigen menschliche Einflüsse erkennen.

„Natürlich entstandene Schalen sind oval-rund, bearbeitete weisen eine glatte gerade Fläche sowie zumeist rechtwinklig stehende Ränder auf; diese findet man dann häufig zusammen mit Begleitsteinen, die beispielsweise eingemeißelte Rinnen aufweisen“, machte er deutlich. Diese seien zum Teil auch heute noch Kultstätten, wie er selbst festgestellt habe. Besonders eine dieser Stätten im Bereich Rensberg wiesen für besonders empfängliche Menschen Besonderheiten auf – „man spürt, dass da etwas ist“, behauptete Koch.

Viel Beifall erhielt Koch für seinen Film. Das Seniorenkreis-Team hatte alle Zuschauer mit Kuchen und Getränken versorgt.

Das wird dieses Jahr noch geboten

Nach Auftakt 2018 mit Karl Kochs Filmvortrag im Pfarrzentrum geht es im Programm des Schonacher Seniorenkreises für dieses Jahr interessant und abwechslungsreich weiter. Außer für den August ist für jeden kommenden Monat eine Veranstaltung für die älteren Mitbürger geplant.