Schonach Schonach feiert stolz seine besten Sportler bei einem großen Festakt

Die Sportnacht steigt erneut in einem bunten Rahmen und würdigt die vielen Sport-Talente und Aktiven, die der Ort zu bieten hat.

Zur Schonacher Sportnacht haben erneut Gemeinde und der Arbeitskreis Sport eingeladen. Im gebührenden Rahmen wurden einmal mehr die sportlichen Erfolge von Nachwuchstalenten und Aktiven geehrt. Peter Börsig vom Sportschützenverein begrüßte die Gäste im Haus des Gastes im Namen des Arbeitskreises Sport. Er versprach neben den Ehrungen ein tolles Rahmenprogramm mit dem Motto „Staunen und Raunen“, vergaß bei dieser Gelegenheit aber auch nicht den Dank an die Sponsoren, ohne die gerade das Rahmenprogramm nicht machbar gewesen wäre.

Und davon gab es gleich die erste Kostprobe: Das Akrobatik-Trio „Trio-Power“ begeisterte die Zuschauer mit seiner Show. Später sollten sie mit Verstärkung nochmals auf die Bühne kommen, um dann zu sechst unter dem Namen „Unstoppable“ tolle Kunststücke auf der Bühne zu präsentieren können. Die Truppe zählt zwei Turner und vier Turnerinnen, davon gehören mehrere der Nationalmannschaft der Sportakrobaten an. Unter dem Namen „Feuerwerk der Turnkunst“ tourten die sechs vor einiger Zeit durch mehrere deutsche Städte und turnten vor knapp 200 000 Zuschauern. Auch bei der RTL-Show „Das Supertalent“ waren einige von ihnen schon auf der Bühne. Das Schonacher Publikum zeigte sich begeistert, ebenso wie vom Auftritt von Giovanna Laufer aus Villingen. Sie präsentierte einen Pole-Dance auf der Kurhaus-Bühne.

Doch die Hauptpersonen des Abends sollten ja die Sportler sein. Als Moderator fungierte einmal mehr Hans-Peter Pohl. Er bat die zu ehrenden Sportler auf die Bühne, diese kamen über die Treppe herunter auf die Bühne. Auf einer großen Leinwand wurden dort während der Ehrungen Bilder der jeweils Genannten gezeigt, während Bürgermeister Jörg Frey die Ehrungen überreichte.

Frey zeigte sich einmal mehr stolz auf die sportliche Gemeinde Schonach und die tolle Nachwuchsarbeit in zahlreichen Sportarten. Er dankte dem Arbeitskreis Sport für die Organisation des Abends und auch den Zahlreichen Sponsoren sowie Moderator Hans-Peter Pohl.

Und es gab das eine oder andere Interview, etwa mit Maximilian Herr, der zum Sportler des Jahres gewählt wurde oder mit dem Trainer des Jahres, Hansjörg Faller. Die Sportlerin des Jahres indes, Sandra Ringwald, konnte die Ehrung nicht persönlich annehmen – sie weilte schon wieder beim ersten Lehrgang zur Vorbereitung der nächsten Saison.

Der Sportehrenbrief ging in diesem Jahr an Heiner Pfaff vom Sportschützenverein. Pfaff sei, wie Bürgermeister Frey in seiner Laudatio ausführte, seit über 50 Jahren Mitglied des Schonacher Sportschützenvereins, war beim Bau des Schützenhauses im Paradies beteiligt und helfe auch sonst, wo immer es nötig sei. Zudem ist Pfaff noch immer aktiver Schütze, Ehrenmitglied des Vereins und Empfänger vielfacher Ehrungen der Verbände.

Die Geehrten der Schonacher Sportnacht