Schonach Sandra Ringwald startet in Pyeongchang

Die Fans drücken die Daumen für Olympionikin vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg. Manche von ihnen sogar direkt in Südkorea, wie beispielsweise ihre Eltern.

Schonach/Schönwald – Am Freitag war es soweit: Mit einer spektakulären Eröffnungsfeier wurde die 23. Winterolympiade im südkoreanischen Pyeongchang eröffnet. Mit dabei eine Sportlerin aus der Raumschaft Triberg: die Langläuferin Sandra Ringwald vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg. Als erste Langläuferin im deutschen Team hat sich die Top-Sprinterin beim Weltcup in Davos die Qualifikation gesichert. „Es war natürlich beruhigend für mich, dass ich schon so früh ,save’ war“, sagt Sandra Ringwald. Dass es mit dem Olympiaticket geklappt hat, freut vor allem auch die Eltern von Sandra, Susi und Klaus Ringwald aus Schönwald. „Vor vier Jahren hat sie die Qualifikation leider knapp verpasst“, erinnern sich die beiden. So steht bei Familie Ringwald ganz klar das Olympische Motto „Dabei sein ist alles“ im Vordergrund.

„Mein Ziel ist es, meine bestmögliche Leistung zu zeigen. So, dass ich hinterher zufrieden heim fliegen kann“, erklärt die 27-jährige Langläuferin. Und die Eltern? „Wir hoffen, dass einfach alles normal abläuft und die Mannschaft Spaß hat“, sagen sie. Eine übermäßige und oft hinderliche Erwartungshaltung an die sportlichen Leistungen ist bei den Ringwalds Fehlanzeige: „Ihre Lockerheit und Frohnatur hat sich Sandra immer bewahrt“, ist Vater Klaus froh.

Zu ihrer Überraschung werden Susi und Klaus Ringwald ihre Tochter vor Ort mitanfeuern können: Ganz spontan buchte Sandra Ringwald für ihre Eltern zwei Flug- und Hoteltickets. Spontan bedeutet, anderthalb Wochen vor Reiseantritt, denn am Sonntag, 11. Februar, geht es auch schon los. „Wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf“, sagen Susi und Klaus Ringwald. Ein Schnaps auf diese große Überraschung hätte aber schon sein müssen, verraten sie schmunzelnd. Nachdem sie ihre Tochter schon bei verschiedenen Weltcuprennen und den Weltmeisterschaften in Val di Fiemme, Falun und Lathi begleiten konnten, ist nun Olympia dran. Mit im Reisegepäck nach Pyeongchang wird ein großer Fanbanner sein, der auch schon vergangenes Jahr in Lathi zum Einsatz kam. Und natürlich Deutschlandfahnen. „Zwei nehme ich mindestens mit“, ist sich Klaus Ringwald sicher.

Unter die Fans der deutschen und explizit der Schwarzwälder Athleten mischen sich auch Tanja und Volker Lehmann aus Schonach. Schon lange wollten die beiden die in Seoul wohnhaften und ebenfalls aus Schonach stammenden Freunde besuchen. „Da hat es sich einfach angeboten, dies mit den olympischen Spielen zu verbinden“, erzählt Volker Lehmann. Die neun Sportfans haben Karten für verschiedene Wettbewerbe ergattern können, zur Freude aller, auch für das erste Langlaufrennen der Damen, direkt ein Tag nach der Eröffnungsfeier. „Es ist schön, wenn man in Sandra Ringwald jemanden direkt anfeuern kann“, sagen die beiden Schonacher und haben dafür ganz spezielle Fanaccessoires gebastelt. Strohhüte, verziert mit Schwarzwälder Bollen, Kuckucksuhr, Tannenbäumle und Olympischen Ringen: mehr Schwarzwald geht nicht.

Sicher an den Start gehen wird Sandra Ringwald im Sprintwettbewerb am Dienstag, 13. Februar, um 13.25 Uhr (mitteleuropäischer Zeit), und im Zehn-Kilometer-Rennen am Donnerstag, 15. Februar, um 7.30 Uhr (MEZ). Neben den Schwarzwälder Fans vor Ort drücken auch Familie, Freunde und Bekannte zu Hause sowie das ganze Skiteam Schonach-Rohrhardsberg die Daumen.