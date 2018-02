Schonach Rucksacklauf nur auf 50-Kilometer-Strecke

Arge Skiwanderwege Schwarzwald organisiert Langlaufveranstaltung am Samstag, 10. Februar. Start ist bei Hinterzarten, die Tour führt zum Belchen.

Schonach (bk) Im vergangenen Jahr fand der Rucksacklauf erstmals auf einer verkürzten Strecke statt. Aufgrund der zu dünnen Schneedecke auf großen Streckenteilen kann er nun auch am Samstag, 10. Februar, nicht auf der 100 Kilometer langen Originalstrecke von Schonach zum Belchen angeboten werden.

Von der Arge Skiwanderwege Schwarzwald, die den Rucksacklauf seit 1978 durchführt (sofern er nicht mangels Schnee ausfallen muss), wird erneut eine Ersatzstrecke über rund 50 Kilometer von Hinterzarten zum Belchen organisiert.

Der Start kann allerdings nicht direkt in Hinterzarten erfolgen, sondern etwas außerhalb. Der Veranstalter organisiert den Bustransfer vom Marktplatz in Hinterzarten zum Startplatz. Die Fahrt dauert rund 25 Minuten. Mit dem Auto kann nicht zum Startplatz gefahren werden. Es sind dort keine Parkplätze vorhanden. Daher sollte der Bustransfer genutzt werden.

Die Gepäckabgabe für den Transfer zum Belchen erfolgt in der Markthalle bei der Sporthalle, nicht am Start. Das Rucksackgewicht bleibt unverändert. Die Startnummernausgabe beginnt um 6.30 Uhr in der Sporthalle Hinterzarten (Marktplatz). Um 7.15 Uhr gibt es einen Bustransfer (klassische Technik) ab Marktplatz zum Startplatz, um 8.05 Uhr einen Bustransfer (freie Technik) ab Marktplatz zum Startplatz. Los geht das Abenteuer Rucksacklauf um 8.30 Uhr mit dem Start in der klassischen Technik, um 9 Uhr in der freien Technik. Zielschluss ist um 15 Uhr, danach die Siegerehrung im Zielraum. Der Rücktransfer beginnt um 16 Uhr. Alle bisher knapp 200 eingegangenen Meldungen behalten ihre Gültigkeit. „Wir gehen davon aus, dass die für die 100-Kilometerstrecke gemeldeten Läufer auch die 50 Kilometer in der klassischen Technik laufen. Ansonsten sollten Ummeldungen erfolgen“, so die Organisatoren.

Wer einen Rücktransfer vom Belchen nach Hinterzarten benötigt, sollte sich bis Mittwochmorgen, 7. Februar, melden. Die Kosten sind nicht im Startgeld enthalten und sind direkt im Bus zu bezahlen. Das Startgeld beträgt bis einschließlich Mittwoch, 7. Februar 30 Euro, ab 8. Februar, 40 Euro. Die Strecke führt vom Start Richtung Raimartihof, Rinken, Abzweig zum Grüblesattel (etwa ein Kilometer ist nicht präpariert), Todtnauer Hütte, Stübenwasen, Notschrei, Wiedener Eck (dort ist etwa ein Kilometer nicht präpariert, da keine Altschneeunterlage. Die Ski müssen eventuell abgeschnallt werden), Hohtannloipen zum Ziel: Hohtann oder Belchen-Multen, je nach Schneelage.